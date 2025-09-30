CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 30 de septiembre de 2025

¡Ya puede celebrar si fue uno de los dos ganadores en el sorteo del Super Astro Sol de este 30 de septiembre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
02:00 p. m.
Este 30 de septiembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, volvió a sortearse el Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más famosos de Colombia.

Los apostadores pudieron apostar entre 500 y 10.000 pesos en las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros.

Además, tuvieron la posibilidad de conocer su suerte en la transmisión que se emitió en vivo a través de Youtube.

No obstante, en caso de que usted no haya podido ver el sorteo, puede enterarse del resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 30 de septiembre de 2025

En esta oportunidad, los apostadores que contaron con la suerte en el Super Astro Sol fueron aquellos que escogieron al número XXXX.

Además, el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Por lo tanto, si usted adivinó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, ¡felicitaciones, ya puede acercarse a una de las oficinas de Su Red o SuperGiros a celebrar y cobrar!

Tenga en cuenta que en este simulador puede descubrir cuánto es el monto económico exacto que le corresponde reclamar por ser uno de los ganadores.

Por ejemplo, si apostó 3.200 pesos en el más reciente Super Astro Sol, los premios serían los siguientes:

  • $90.350.400 por acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • $2.151.200 por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • $268.900 por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cuándo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol está disponible de lunes a sábado y siempre se sortea a las 4:00 de la tarde.

En ese sentido, el próximo sorteo será el 1 de octubre y usted podrá conocer el resultado exacto aquí en el portal de Noticias RCN.

 

