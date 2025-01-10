Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 1 de octubre de 2025

Este 1 de octubre de 2025, los apostadores tuvieron múltiples emociones con el Super Astro Sol del inicio del mes.

El sorteo, como ya es habitual, se llevó a cabo a las 4:00 de la tarde y fue monitoreado por un delegado de Coljuegos.

¿Cuál fue el número y el signo zodiacal que conformaron la combinación ganadora más reciente en el Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 1 de octubre de 2025

El número de cuatro cifras que fue favorecido por la suerte y el azar en el Super Astro Sol de este 1 de octubre de 2025 fue XXXX.

Asimismo, el signo zodiacal que se posicionó como el ganador y puso a celebrar a los apostadores fue XXXX.

Para materializar los cobros de los premios, las personas tienen que acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros.

Además, aparte de la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado, a los ganadores pueden pedirles los siguientes documentos:

Formato SIPLAFT (para premios entre 48 y 181 UVT).

Certificación bancaria no superior a los 30 días (para premios que superen los 182 UVT).

¿Qué otros documentos se pueden presentar en el Super Astro Sol aparte de la cédula?

Al momento de cobrar los premios en el Super Astro Sol, los funcionarios de Su Red y SuperGiros necesitan comprobar la mayoría de edad.

Sin embargo, aparte de la cédula de ciudadanía, también se admiten los siguientes documentos:

Cédula de extranjería original. Carné diplomático. Pasaporte vigente. Permiso por protección temporal.



Además, tenga presente de que en caso de que el tiquete de la apuesta se pierda o se dañe, el Super Astro Sol no tiene cómo reimprimirlo.

El próximo sorteo de este importante juego de azar será el 2 de octubre de 2025 y usted podrá conocer el resultado exacto aquí en el portal de Noticias RCN.