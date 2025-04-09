CANAL RCN
Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 4 de septiembre de 2025

¡Usted pudo ser uno de los afortunados en el Super Astro Sol de este 4 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
02:36 p. m.
Hoy, 4 de septiembre de 2025, una gran cantidad de apostadores tuvieron alegrías con el sorteo del Super Astro Sol.

Este, como ya es habitual, se jugó a las 4:00 de la tarde, contó con la supervisión de un delegado de Coljuegos para garantizar la transparencia y fue transmitido en vivo por Youtube.

Pero, en el caso de que usted haya participado y aún no haya descubierto el número y el signo ganador en el Super Astro Sol de este 4 de septiembre de 2025, puede hacerlo aquí en el portal web de Noticias RCN.

Resultado Super Astro Sol hoy 4 de septiembre de 2025

En el sorteo de este 4 de septiembre de 2025, la suerte estuvo del lado de los apostadores que fueron a las oficinas de Su Red o SuperGiros y escogieron el número 5715.

Además, el signo zodiacal que acompañó a ese número de cuatro cifras y completó la combinación ganadora fue Cáncer.

Es importante tener en cuenta que para haber ganado usted no solo tuvo que haber aceptado el signo zodiacal, sino que también los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Además, para poder seguir participando en los próximos sorteos del Super Astro Sol, debe tener en cuenta el siguiente paso a paso:

  • Ir a una oficina autorizada de SuperGiros o Su Red.
  • Apostar entre 500 y 10.000 pesos.
  • Escoger un número de cuatro cifras.
  • Elegir un signo zodiacal.
  • Esperar el sorteo y guardar el tiquete en buen estado para poder cobrar el premio en caso de ganar.

Estos han sido los últimos números y signos ganadores en el Super Astro Sol

Varios apostadores han sido felices con los últimos resultados del Super Astro Sol. Las combinaciones que han tenido suerte son las siguientes:

  • 30 de agosto de 2025: 7652 - Libra.
  • 1 de septiembre de 2025: 1026 - Aries.
  • 2 de septiembre de 2025: 7362 - Piscis.
  • 3 de septiembre de 2025: 3249 - Tauro.
