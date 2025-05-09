CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 5 de septiembre de 2025

¡Hubo nuevos ganadores en el sorteo del Super Astro Sol de este 5 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
01:30 p. m.
El Super Astro Sol volvió a jugarse este 5 de septiembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, y emocionó a cada uno de los participantes.

Los apostadores, que se acercaron desde temprano a las oficinas de Su Red y SuperGiros para elegir sus números y signos zodiacales, estuvieron expectantes del resultado.

Sin embargo, solo algunos pudieron cumplir su anhelo de conseguir alguno de los tres premios que entrega el Super Astro Sol.

¿Cuál fue el signo y el número ganador durante el sorteo de este 5 de septiembre de 2025? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 5 de septiembre de 2025 en último sorteo

En el sorteo de este 5 de septiembre de 2025, las balotas favorecieron a los apostadores que escogieron el número XXXX.

Además, la presentadora del sorteo del Super Astro Sol reveló que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

En el caso de que usted haya acertado el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, es uno de los ganadores del soñado premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

Mientras tanto, por adivinar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha podrá cobrar 1.000 veces lo apostado, y por acertar el signo y los dos primeros números tendrá un premio de 100 veces lo apostado.

¿Qué hay que tener en cuenta para jugar el Super Astro Sol?

Para poder participar en el Super Astro Sol usted debe ser mayor de edad y presentar su cédula en las oficinas de Su Red o SuperGiros.

Además, todas las apuestas tienen que realizarse con montos entre los 500 y 10.000 pesos.

Recuerde que el próximo sorteo del Super Astro Sol será el sábado 6 de septiembre de 2025 y que usted podrá descubrir el resultado exacto aquí en el portal de Noticias RCN.

 

 

