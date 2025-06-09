CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 6 de septiembre de 2025

Ya se conoce el resultado del Super Astro Sol de hoy, 6 de septiembre de 2025: revisa aquí el número y signo ganador del sorteo más esperado por los apostadores.

Foto: redes sociales Super Astro Sol

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
03:50 p. m.
El sorteo del Super Astro Sol de este sábado 6 de septiembre de 2025 ya reveló a sus ganadores. Miles de colombianos estuvieron atentos a la transmisión para conocer la combinación de suerte que mezcla números y signos zodiacales.

Como es habitual, el resultado ya está disponible y quienes acertaron podrán reclamar sus premios en los puntos autorizados en todo el país.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 6 de septiembre de 2025

El resultado oficial del sorteo fue: 7644 (número de cuatro cifras) acompañado del signo Libra.

Esta combinación fue la que entregó millonarias alegrías a los apostadores que confiaron en sus números y en la influencia de los astros.

Recordemos que el premio mayor equivale a 42.000 veces lo apostado si se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. También se entregan recompensas por aciertos parciales: 1.000 veces lo apostado por tres cifras más signo y 100 veces lo apostado por dos cifras más signo.

¿Cómo reclamar los premios del Super Astro Sol?

Si eres uno de los afortunados ganadores del Super Astro Sol del 6 de septiembre de 2025, puedes acercarte a las redes autorizadas como Su Red o SuperGiros.

Debes presentar tu cédula de ciudadanía y el tiquete en buen estado. En el caso de premios de mayor cuantía, se puede solicitar documentación adicional como el formato SIPLAFT o un certificado bancario vigente.

El Super Astro Sol sigue siendo uno de los juegos de azar más populares en Colombia, gracias a su fórmula que une los números tradicionales con el misterio del zodiaco.

Además, su accesibilidad —con apuestas desde $500 pesos— lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan tentar la suerte y soñar con grandes premios.

