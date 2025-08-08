CANAL RCN
Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 8 de agosto de 2025

¡El Super Astro Sol dejó una gran cantidad de ganadores durante este 8 de agosto de 2025! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
01:10 p. m.
Este viernes 8 de agosto, a las 4:00 de la tarde, se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Sol, el famoso juego de azar que genera emociones de lunes a sábado.

Los apostadores pudieron invertir entre 500 y 10.000 pesos y estuvieron atentos del resultado final para descubrir si se convirtieron en los merecedores de alguno de los tres premios que entrega el Super Astro Sol.

Resultado Super Astro Sol hoy 8 de agosto de 2025

El Super Astro Sol tuvo como ganadores a los apostadores que se decantaron por el número XXXX durante este viernes 8 de agosto de 2025.

No obstante, como siempre, aparte de acertar la combinación numérica, era fundamental escoger al signo zodiacal ganador, que en esta ocasión fue XXXX.

Recuerde que usted es una de las personas que ganó y puede acercarse a las oficinas de Su Red o SuperGiros, si vivió alguno de estos tres escenarios:

  • Adivinó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • Adivinó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • Adivinó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Y cuáles son los premios que se entregan en el Super Astro Sol?

Las personas que aciertan el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, pueden cobrar el premio de 42.000 veces lo apostado en el Super Astro Sol.

Mientras tanto, si adivinan el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha, son merecedores de 1.000 veces lo apostado.

Y, en el último escenario, si aciertan el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha, son los ganadores de 100 veces lo apostado.

El próximo sorteo del Super Astro Sol será el sábado 9 de agosto de 2025, a las 4:00 de la tarde, y usted podrá conocer el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

