CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 22 de enero

Consulte el resultado del Super Astro Sol hoy jueves 22 de enero de 2026. Conozca el número y signo ganador, cómo se juega y a qué hora es el sorteo.

Foto: Redes sociales Super Astro Sol

Noticias RCN

enero 22 de 2026
02:01 p. m.
La expectativa volvió a tomarse a miles de jugadores en Colombia con el sorteo más reciente del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares del país.

Este miércoles 22 de enero de 2026 se realizó una nueva jornada que entregó número y signo ganador, despertando ilusión entre quienes siguieron el sorteo con la esperanza de acertar y llevarse un premio.

Como es habitual, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una de las opciones favoritas por su dinámica sencilla y la posibilidad de ganar con combinaciones que incluyen número y signo zodiacal.

Así quedaron los números ganadores del Super Astro Sol del miércoles 22 de enero de 2026

De acuerdo con el sorteo realizado este miércoles, el número ganador del Super Astro Sol fue:

Número ganador: 5373.
Signo ganador: Capricornio.

Recuerde que para reclamar el premio es indispensable que el número y el signo coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la entidad operadora del juego.

¿Cómo reclamar el premio del Super Astro Sol?

Los ganadores del sorteo del 22 de enero de 2026 pueden reclamar su premio presentando el tiquete original en los puntos autorizados de venta.

Para premios de menor cuantía, el pago suele hacerse directamente en el lugar donde se compró el chance, mientras que los montos más altos deben reclamarse en oficinas autorizadas, cumpliendo con los requisitos establecidos.

Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a los descuentos de ley, como el impuesto de ganancia ocasional, según la normativa vigente en Colombia.

