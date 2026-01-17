CANAL RCN
Economía

Resultados de la Lotería de Boyacá del 17 de enero de 2026: conoce el premio mayor

Consulta los resultados de la Lotería de Boyacá del 17 de enero de 2026. Revisa el premio mayor, números ganadores y qué hacer si resultaste ganador.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 10 de enero de 2026: conoce el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

enero 17 de 2026
10:50 p. m.
Este sábado 17 de enero de 2026, miles de colombianos estuvieron pendientes del sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país y que cada semana reparte premios millonarios.

Como es habitual, los apostadores revisaron sus billetes con la ilusión de acertar el número ganador y quedarse con el anhelado premio mayor.

La Lotería de Boyacá se ha consolidado como una de las favoritas por su atractivo plan de premios y por la frecuencia con la que entrega secos y aproximaciones, lo que aumenta las opciones de ganar.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 17 de enero de 2026

En el sorteo correspondiente a este sábado 17 de enero de 2026, el número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá fue 8227 con serie 134.

El premio mayor de este sorteo es de $15.000 millones, una cifra que convierte a esta lotería en una de las más atractivas del territorio nacional.

Además del número principal, la entidad también entregó premios secos y aproximaciones, que permiten que más jugadores celebren ganancias parciales.

Si usted participó en este sorteo, recuerde verificar cuidadosamente su billete y conservarlo en buen estado. Para reclamar premios altos, es necesario acudir a los puntos oficiales autorizados y cumplir con los plazos establecidos por la lotería.

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá y cuándo se sortea?

Jugar la Lotería de Boyacá es sencillo. El apostador compra un billete o fracción con un número de cuatro cifras y una serie, y gana si coincide exactamente con el resultado del sorteo.

También existen premios por aproximaciones y por acertar solo el número o la serie, según el plan de premios vigente.

En Colombia, la Lotería de Boyacá se juega todos los sábados, generalmente en horas de la noche, alrededor de las 10:40 p. m., y su sorteo es transmitido por canales oficiales y plataformas digitales.

Como siempre, la recomendación es jugar de manera responsable y revisar los resultados únicamente en fuentes confiables. La suerte ya está echada y un simple número puede cambiarlo todo.

