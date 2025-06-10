Resultado Super Astro Sol hoy 6 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

El Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, volvió a emocionar a miles de jugadores que esperan cada jornada el resultado con la esperanza de acertar el número y el signo ganador.

Este sorteo, autorizado por Coljuegos, combina la suerte de los números con los signos del zodiaco, ofreciendo premios millonarios a quienes logren la combinación perfecta.

Resultado del Super Astro Sol hoy 6 de octubre de 2025

El resultado del Super Astro Sol de hoy, lunes 6 de octubre de 2025, dejó como número ganador el XXXX y el signo XXXX.

Los participantes pueden consultar los resultados en la página de Superastro.com.co, puntos de venta autorizados o en los portales de noticias que publican los datos oficiales tras cada jornada.

El Super Astro Sol permite a los jugadores elegir cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, además de un signo zodiacal.

Si aciertan el número y el signo, el premio puede multiplicar la apuesta inicial por más de 42.000 veces, lo que lo convierte en uno de los juegos más atractivos del país.

¿Dónde consultar los resultados y cómo jugar?

Para quienes deseen participar en los próximos sorteos, el procedimiento es sencillo: basta con acercarse a cualquier punto de venta autorizado de Lotería del Meta, Paga Todo, Apuesta Cúcuta 75 o plataformas aliadas.

El juego cuenta con dos versiones diarias: Super Astro Sol (día) y Super Astro Luna (noche). Ambos sorteos se celebran de lunes a sábado, con resultados oficiales publicados en medios nacionales como Noticias RCN y en el sitio web del operador.