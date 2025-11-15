Resultado Super Astro Sol hoy 15 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

El Super Astro Sol tuvo otro importante sorteo este 15 de noviembre de 2025 y los apostadores estuvieron muy conectados.

Teniendo en cuenta que se aproxima diciembre, los participantes confiaron en sus números y signos zodiacales y anhelaron obtener un dinero extra.

En medio de esa coyuntura, varios obtuvieron una alegría importante y pueden reclamar próximamente sus premios en las oficinas de Su Red o SuperGiros.

¿Cuál fue el resultado exacto en el último sorteo del Super Astro Sol? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 12 de noviembre de 2025

Las balotas comenzaron a moverse a la 4:00 de la tarde, como está estipulado en las reglas del Super Astro Sol, y eligieron como número ganador al 1023.

Mientras tanto, el signo zodiacal que estuvo del lado de la suerte en esta oportunidad fue Escorpión.

Si usted fue uno de los ganadores, ¡felicitaciones!, y recuerde que debe cumplir los siguientes pasos para obtener el monto económico que le corresponde:

Ir a una oficina autorizada de Su Red o Supergiros. Mostrar su cédula de ciudadanía que lo acredita como mayor de edad. Presentar el tiquete de la apuesta en buen estado debido a que la finalidad es comprobar el número y el signo elegido. Estar atento a los documentos adicionales que puedan solicitarle, los cuales puede indagar en la página oficial del Super Astro.

¿Cuánto se puede apostar en el Super Astro Sol?

En el Super Astro Sol está estipulado que la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima de 10.000 pesos.

Además, los otros requisitos fundamentales son:

Se debe ser mayor de edad para participar.

Estos sorteos no están disponibles para personas con problemas con los juegos de azar.

El siguiente sorteo del Super Astro Sol será el martes 18 de noviembre de 2025 a raíz de que habrá jornada de descanso el domingo y el lunes festivo.