Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 3 de octubre: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 3 de octubre de 2025 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 19 de septiembre: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
08:30 p. m.
Los apostadores del país estuvieron atentos a la más reciente edición de la Lotería de Medellín, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia.

Este viernes 3 de octubre de 2025 se realizó el sorteo, donde miles de jugadores esperaban con la ilusión de convertirse en los nuevos millonarios gracias al premio mayor y a los secos que entrega esta lotería.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 3 de octubre de 2025

El resultado oficial de la Lotería de Medellín dejó como ganador al número XXXX de la serie XXX, combinación que se convirtió en la más esperada de la jornada.

Con este resultado, varios colombianos celebran la suerte de haber confiado en sus números, mientras otros ya piensan en intentarlo de nuevo en el próximo sorteo.

Los jugadores que hayan acertado deben acercarse a los puntos autorizados o a la entidad correspondiente para reclamar sus premios, siempre presentando el billete original en perfecto estado.

Es importante recordar que todos los ganadores cuentan con un plazo legal para hacerlo efectivo, según lo establece la normatividad vigente.

Una lotería con historia y tradición en Colombia

La Lotería de Medellín se juega cada viernes y se ha consolidado como una de las más reconocidas del país, no solo por el monto de sus premios, sino también por la confianza que genera entre los apostadores.

Además del premio mayor, reparte diferentes secos que aumentan las posibilidades de ganar y hacen de este sorteo una cita imperdible para miles de colombianos.

El próximo sorteo será el viernes 10 de octubre de 2025, una nueva oportunidad para quienes quieren tentar la suerte y soñar con cambiar su vida gracias a esta emblemática lotería.

