Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 14 de agosto de 2025

Hoy jueves 14 de agosto de 2025, miles de colombianos esperaron con emoción el sorteo del Super Astro Sol, una lotería que combina la suerte de un número de cuatro cifras con la energía de un signo zodiacal.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre el resultado y cómo jugar.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 12 de agosto de 2025

En el sorteo del pasado martes 12 de agosto de 2025 (Sorteo 5208), la combinación ganadora fue el número 5684 y el signo zodiacal Acuario.

¿Qué pasó en el sorteo del 14 de agosto?

Aunque en este momento aún no se ha confirmado oficialmente el número y signo ganadores del sorteo del jueves 14 de agosto, muchos jugadores ya se preparan para revisar si su apuesta, ya sea en punto de venta o en línea, fue la afortunada.

El sorteo se realiza en vivo, usualmente transmitido por Canal Uno en la tarde, y los resultados suelen publicarse minutos después en medios especializados Futbolete+1.

¿Cómo se juega y qué premios ofrece?

Participar es muy sencillo: debes elegir un número de cuatro cifras, acompañado por uno de los doce signos zodiacales.

Si aciertas ambas cosas exactas, el premio puede ser hasta 42.000 veces lo apostado. Además, hay premios menores si completas correctamente las tres o dos últimas cifras junto al signo