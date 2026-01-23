CANAL RCN
Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 23 de enero

El resultado del Super Astro Sol de este 23 de enero de 2026 ya fue avalado por Coljuegos. Consúltelo aquí.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

enero 23 de 2026
02:30 p. m.
El Super Astro Sol de este 23 de enero de 2026 fue emocionante e impresionó a varios apostadores.

Las balotas comenzaron a moverse a las 4:00 de la tarde y, en cuestión de segundos, se reveló el número y el signo zodiacal ganador.

¿Usted habrá sido uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 23 de enero de 2026

La presentadora del Super Astro Sol de este 23 de enero de 2026 notificó que el número ganador fue XXXX.

Asimismo, luego de que se reveló la balota final, los apostadores conocieron que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Todo el sorteo fue transmitido por Youtube y, además, vigilado rigurosamente por un delegado de Coljuegos. En consecuencia, quedó claro que no hubo ninguna irregularidad y, por ende, los ganadores pueden acercarse a cobrar sus premios en las oficinas de Su Red o SuperGiros.

¿Cuánto se puede apostar en el Super Astro Sol?

En las reglas del Super Astro Sol está estipulado que los apostadores pueden invertir montos económicos entre los 500 y los 10.000 pesos.

Además, los requisitos fundamentales para poder participar en el sorteo son ser mayor de edad y no tener ningún tipo de problema con los juegos de azar.

¿Cómo se gana en el Super Astro Sol?

Los apostadores pueden ganar en el Super Astro Sol si:

  • Adivinan la combinación numérica exacta y el signo zodiacal (premio de 42.000 veces lo apostado).
  • Adivinan los tres primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal (premio de 1.000 veces lo apostado).
  • Adivinan los dos primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal (premio de 100 veces lo apostado).

En cada uno de esos escenarios es imprescindible mostrar el tiquete de la apuesta en buen estado para que los funcionarios de Su Red o SuperGiros puedan corroborar el resultado.

 

