Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 6 de marzo

Super Astro Sol hoy viernes 6 de marzo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

marzo 06 de 2026
01:58 p. m.
El Super Astro Sol volvió a jugar este viernes 6 de marzo, uno de los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

Miles de personas consultan diariamente los resultados de este popular juego que combina números y signos del zodiaco, ofreciendo diferentes formas de ganar dependiendo de la apuesta realizada.

Este sorteo se realiza todos los días y permite a los jugadores apostar por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Los resultados suelen publicarse minutos después de que finaliza el sorteo, por lo que muchos participantes revisan rápidamente si su jugada coincidió con la combinación ganadora del día.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 6 de marzo: número ganador

El resultado del Super Astro Sol de este viernes 6 de marzo dejó como combinación ganadora el número XXXX y el signo del zodiaco XXXX.

Este resultado corresponde al sorteo que se realiza diariamente y que entrega premios a quienes acierten la combinación completa o parte de ella, dependiendo del tipo de apuesta realizada.

Los jugadores que acertaron las cuatro cifras y el signo zodiacal obtienen el premio mayor del juego. Sin embargo, también existen premios por acertar solo las cifras o combinaciones parciales, lo que aumenta las posibilidades de ganar.

Si usted participó en el sorteo de hoy, es recomendable revisar cuidadosamente su tiquete para verificar si su número coincide con alguno de los resultados premiados.

Hora del sorteo y cómo jugar Super Astro

El sorteo del Super Astro Sol se realiza todos los días aproximadamente a la 1:00 p.m. en Colombia.

Para jugar, los participantes deben elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco. El valor de la apuesta puede variar dependiendo de cuánto desee apostar el jugador.

El premio mayor se entrega a quienes acierten la combinación exacta de número y signo. También hay premios menores para quienes coincidan con las últimas cifras o solo el número, según el plan de premios.

Además del Super Astro Sol, existe el Super Astro Luna, otro sorteo del mismo juego que se realiza en horas de la noche y ofrece nuevas oportunidades de ganar.

