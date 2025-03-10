CANAL RCN
Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 3 de octubre de 2025

¡Los ganadores del Super Astro Sol de este viernes 3 de octubre ya se conocieron! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
02:12 p. m.
El Super Astro Sol volvió a jugarse este 3 de octubre de 2025 y el resultado se pudo conocer a partir de las 4:00 de la tarde.

Los apostadores pudieron seguir lo ocurrido a través de la transmisión de Youtube que se transmite a diario y el delegado de Coljuegos confirmó que no se presentó ninguna irregularidad.

Resultado del Super Astro Sol hoy 3 de octubre de 2025

Las balotas determinaron que durante este 3 de octubre el XXXX fue el número ganador en el Super Astro Sol.

Y, tan solo unos segundos después, también se informó que el signo zodiacal que favoreció a los apostadores fue XXXX.

Para participar en el Super Astro Sol, los participantes tienen que apostar entre 500 y 10.000 pesos. Además, deben ser mayores de edad y no tener ningún problema con los juegos de azar.

¿Cuáles han sido los últimos números y signos en el Super Astro Sol?

Durante la presente semana, los apostadores han podido ganar en el Super Astro Sol con las siguientes combinaciones:

  • 29 de septiembre de 2025: 6818 - Virgo.
  • 30 de septiembre de 2025: 7440 - Géminis.
  • 1 de octubre de 2025: 4327 - Acuario.
  • 2 de octubre de 2025: 7003 - Leo.

¿Cómo se jugará el Super Astro Sol durante el fin de semana?

El Super Astro Sol volverá a jugarse el sábado 4 de octubre de 2025, a las 4:00 de la tarde.

Sin embargo, el domingo, tal y como está estipulado en las reglas y siempre sucede, tendrá jornada de descanso.

Recuerde que usted puede conectarse de lunes a sábado con el portal de Noticias RCN y conocer los resultados exactos del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares del país.

 

