Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 3 de octubre de 2025

El Super Astro Sol volvió a jugarse este 3 de octubre de 2025 y el resultado se pudo conocer a partir de las 4:00 de la tarde.

Los apostadores pudieron seguir lo ocurrido a través de la transmisión de Youtube que se transmite a diario y el delegado de Coljuegos confirmó que no se presentó ninguna irregularidad.

¿Cuál fue el resultado en el más reciente sorteo del Super Astro Sol? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 3 de octubre de 2025

Las balotas determinaron que durante este 3 de octubre el XXXX fue el número ganador en el Super Astro Sol.

Y, tan solo unos segundos después, también se informó que el signo zodiacal que favoreció a los apostadores fue XXXX.

Para participar en el Super Astro Sol, los participantes tienen que apostar entre 500 y 10.000 pesos. Además, deben ser mayores de edad y no tener ningún problema con los juegos de azar.

¿Cuáles han sido los últimos números y signos en el Super Astro Sol?

Durante la presente semana, los apostadores han podido ganar en el Super Astro Sol con las siguientes combinaciones:

29 de septiembre de 2025: 6818 - Virgo.

30 de septiembre de 2025: 7440 - Géminis.

1 de octubre de 2025: 4327 - Acuario.

2 de octubre de 2025: 7003 - Leo.

¿Cómo se jugará el Super Astro Sol durante el fin de semana?

El Super Astro Sol volverá a jugarse el sábado 4 de octubre de 2025, a las 4:00 de la tarde.

Sin embargo, el domingo, tal y como está estipulado en las reglas y siempre sucede, tendrá jornada de descanso.

Recuerde que usted puede conectarse de lunes a sábado con el portal de Noticias RCN y conocer los resultados exactos del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares del país.