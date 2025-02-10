CANAL RCN
Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 2 de octubre de 2025

¡Se conocieron los afortunados tras el sorteo del Super Astro Sol hoy 2 de octubre de 2025! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
02:10 p. m.
El Super Astro Sol continuó dando emociones durante el segundo sorteo de octubre de 2025.

Los apostadores mantuvieron la esperanza de poder conquistar alguno de los premios y, tras una larga jornada de intriga, varios fueron los afortunados.

Resultado del Super Astro Sol hoy 2 de octubre de 2025

En el más reciente sorteo del Super Astro Sol, el número de cuatro cifras que se quedó con el rótulo del 'ganador' fue 7003.

Asimismo, el signo zodiacal que respaldó a los apostadores y les permitió celebrar fue Leo.

Los apostadores que acertaron los cuatro números de izquierda a derecha, aparte del signo zodiacal, conquistaron la anhelada suma de 42.000 veces lo apostado.

Es decir, en caso de que hayan apostado 5.200 pesos, les corresponde cobrar exactamente ciento cuarenta y seis millones ochocientos cuarenta y dos mil pesos ($146.832.000).

Además, en este simulador, usted puede consultar el valor exacto de su premio, en el caso de que su inversión haya sido de otro valor.

¿Cómo utilizar el simulador del Super Astro Sol?

Si usted ganó y necesita saber cuánto le corresponde cobrar, solo debe seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la página web oficial del Super Astro Sol.
  2. Ir a la opción 'Super Astro'.
  3. Hacer clic en 'simulador de premios'.
  4. Especificar cuánto apostó.
  5. Indicar si apostó con uno o los doce signos zodiacales.
  6. Esperar la respuesta automática del sistema.

¿Cuándo vuelve a jugar el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol, el popular juego de azar, se sortea de lunes a sábado, a las 4:00 de la tarde.

En ese orden de ideas, volverá a jugarse el viernes 3 de octubre de 2025 y el resultado estará sin falta en el portal web de Noticias RCN.

