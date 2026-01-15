Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 15 de enero de 2026

Este jueves 15 de enero de 2026, los aficionados a los juegos de azar estuvieron pendientes de los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, dos de los sorteos más tradicionales en Colombia, que se juegan cada semana.

Los apostadores verificaron sus boletos con la esperanza de que la suerte les sonriera en esta jornada.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 15 de enero de 2026

En la noche de este jueves se llevó a cabo el sorteo número 2829 de la Lotería de Bogotá, cuyo premio mayor siempre atrae la atención de quienes buscan un golpe de fortuna.

Número ganador del premio mayor: X (serie X)

Los sorteros de la Lotería de Bogotá suelen publicarse poco después del cierre de la transmisión, y quienes jugaron esta edición están invitados a consultar sus billetes con calma para comprobar si han obtenido algún premio.

En caso de ser así, es fundamental conservar el boleto en buen estado y presentarlo en los puntos autorizados para el cobro.

Resultados de la Lotería del Quindío 15 de enero de 2026

Simultáneamente, la Lotería del Quindío celebró su sorteo número 2998, repartiendo premios mayores, secos y secundarios que incluyen jugosas sumas. Para esta jornada, los principales resultados fueron:

Premio mayor: X

La Lotería del Quindío es uno de los juegos más esperados cada jueves en Armenia y otras regiones del país, y proporciona oportunidades de ganar premios de hasta $2.000 millones, así como varios secos con montos atractivos que pueden cambiar la vida de los apostadores.

Como cada semana, si jugaste en estas loterías de hoy, revisa con atención cada número y compara con los resultados oficiales, ya que algunas categorías ofrecen premios incluso por aproximaciones o cifras parciales.