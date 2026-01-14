El número de la carroza fúnebre de Yeison Jiménez cayó en lotería: impactante coincidencia

La muerte de Yeison Jiménez no solo dejó luto en la música popular, sino también una coincidencia que llamó la atención de miles de colombianos.

En las últimas horas, se conoció que el número de la carroza fúnebre que trasladó el féretro del artista coincidió con una cifra ganadora en una millonaria lotería, hecho que rápidamente se volvió viral.

Imagen tomada de redes

La coincidencia se dio apenas horas antes de las honras fúnebres del cantante, en medio del impacto nacional que generó su fallecimiento. Aunque no existe ninguna relación entre ambos hechos, el resultado despertó curiosidad entre apostadores y ciudadanos.

El número que sorprendió a los apostadores

El sorteo de la Lotería del Huila del martes 13 de enero dejó como número ganador el 3586, correspondiente al premio mayor.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que las tres últimas cifras, 586, coincidieron con la placa del vehículo fúnebre que trasladó el cuerpo de Yeison Jiménez.

Gracias a esta coincidencia, numerosos jugadores de chance resultaron premiados en distintas regiones del país, según reportes de apostadores.

Para muchos, fue un golpe de suerte inesperado; para otros, una casualidad que no pasó desapercibida por el contexto en el que se dio.

Reacciones en redes y un homenaje que marcó la jornada

Mientras algunos celebraron los premios obtenidos, otros interpretaron el hecho como una señal simbólica ligada al legado del artista, cuya música acompañó a miles de personas en diferentes momentos de su vida.

Y es que precisamente, este 14 de enero, además, se llevó a cabo el homenaje final al cantante en el Movistar Arena, donde durante todo el día familiares, colegas y seguidores se reunieron para despedirlo con música, mensajes de gratitud y aplausos.

Así, entre recuerdos, homenajes y coincidencias, el legado de Yeison Jiménez continúa presente en la memoria colectiva del país.