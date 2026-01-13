Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 13 de enero de 2026

El martes 13 de enero de 2026 se llevaron a cabo los tradicionales sorteos de las Loterías de la Cruz Roja y del Huila, dos de los juegos de azar más esperados por los apostadores en Colombia.

Cada semana, miles de personas compran sus billetes con la ilusión de cambiar su vida con un gran premio, y este martes no fue la excepción.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del martes 13 de enero de 2026

El sorteo N° 3136 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana repartió millones de pesos entre los apostadores que jugaron sus números de la suerte este martes por la noche, en un evento seguido por televisión y plataformas digitales.

Según el plan de premios habitual de esta tradicional lotería, se entregan múltiples premios mayores y secundarios que motivan a participar cada semana.

Estos fueron los números ganadores del sorteo jugado este martes 13 de enero de 2026:

Premio Mayor: 8659 de la serie 124.

Si resultaste ganador, recuerda conservar tu billete en buen estado para poder reclamar el premio en los puntos autorizados. El plazo y los requisitos para el cobro pueden variar según el monto obtenido.

Resultados de la Lotería del Huila del martes 13 de enero de 2026

Mientras tanto, la Lotería del Huila, también jugada este martes, entregó su propio premio mayor y otras categorías a quienes jugaron sus números con fe.

El juego regional ofrece premios atractivos cada semana y es seguido con gran interés en múltiples departamentos del país.

Premio Mayor Huila: 3586 de la serie 145

Al igual que en la Cruz Roja, si encontraste tu número entre los ganadores de la Lotería del Huila es importante verificar los plazos de reclamación y presentar tu billete original ante las entidades correspondientes para hacer efectivo el pago.