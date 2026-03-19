Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 19 de marzo de 2026

La suerte volvió a rodar en Colombia este jueves 19 de marzo de 2026 con una nueva edición de las tradicionales loterías de Bogotá y Quindío. Como cada semana, miles de apostadores estuvieron atentos al sorteo que se realiza en la noche, esperando convertirse en los próximos millonarios del país.

Estos juegos de azar, que se llevan a cabo todos los jueves sobre las 10:30 p. m., siguen siendo de los más populares en el territorio nacional, con premios que pueden cambiar la vida de los ganadores.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 19 de marzo de 2026

En esta oportunidad, el premio mayor de la Lotería de Bogotá, que entrega miles de millones de pesos, cayó en el número 7643 de la serie 115.

Además del premio principal, también se entregaron múltiples premios secos y aproximaciones que dejaron varios ganadores en diferentes regiones del país, consolidando este sorteo como uno de los más atractivos para los colombianos.

Cabe recordar que esta lotería es una de las más antiguas y reconocidas del país, con un plan de premios que incluye millonarios incentivos y distintas categorías para quienes acierten parcial o totalmente los números.

Resultados de la Lotería del Quindío hoy 19 de marzo

Por su parte, la Lotería del Quindío también dejó nuevos ganadores en su más reciente sorteo. El premio mayor fue para el número 7643 de la serie 115, que ahora tiene un nuevo dueño que celebrará en grande.

Este sorteo, que ofrece un premio principal cercano a los $2.000 millones, también repartió varios secos importantes en diferentes categorías, ampliando las oportunidades para los jugadores.

Según la dinámica de estos juegos, cada semana se generan múltiples posibilidades de ganar, lo que mantiene el interés de los apostadores en todo el país.

Si usted participó en el sorteo de este jueves 19 de marzo, es momento de revisar su billete y verificar si fue uno de los afortunados. Recuerde que jugar de manera legal no solo le da la oportunidad de ganar, sino que también contribuye al financiamiento del sistema de salud en Colombia.