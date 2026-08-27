Confirman precio del nuevo examen para sacar la licencia de conducción en Colombia

Quienes estén pensando en sacar la licencia de conducción o cambiar de categoría en Colombia deberán tener presente un nuevo requisito que tendrá impacto en el bolsillo.

Desde el 14 de septiembre de 2026 comenzará a exigirse, para estos trámites, el certificado de aprobación del examen teórico realizado en un Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).

La medida no obliga a quienes ya cuentan con una licencia vigente a presentar nuevamente la prueba. Su aplicación está dirigida principalmente a los ciudadanos que buscan obtenerla por primera vez o adelantar una recategorización.

¿Cuánto costará el nuevo examen para la licencia de conducción?

Para 2026, la tarifa base del examen teórico está fijada en 9,4 UVB, lo que representa aproximadamente $113.800. Sin embargo, este monto no necesariamente corresponde al valor definitivo que deberá desembolsar el aspirante.

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Al precio pueden añadirse otros conceptos relacionados con el Fondo Nacional de Seguridad Vial, RUNT, SICOV, impuestos y costos de transacciones financieras.

La prueba tendrá 40 preguntas, divididas en 28 de conocimientos y 12 actitudinales. Entre los temas evaluados aparecen normas de tránsito, señalización, movilidad segura, infraestructura y conocimientos relacionados con el vehículo.

Para aprobar será necesario obtener como mínimo 80% en cada uno de los dos componentes, y los aspirantes tendrán hasta 70 minutos para completar el examen.

¿Qué pasa si una persona pierde el examen?

La reglamentación contempla una oportunidad adicional. Si el aspirante no consigue el puntaje requerido, podrá repetir la prueba una vez sin pagar nuevamente, siempre que la presente en el mismo CALE y dentro de los 10 días siguientes.

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios advierte: “SOLO SE EXIGIRÁ EL CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL EXAMEN TEÓRICO DE CONDUCCIÓN” desde el 14 de septiembre.

Inicialmente aparecen habilitadas sedes CALE de la UNAD en Centro José Acevedo y Gómez, José Celestino Mutis y North Point, en Bogotá, además de una sede en Facatativá.

El nuevo examen representa así un costo adicional dentro del proceso para obtener o recategorizar la licencia, que también contempla otros requisitos y pagos independientes.