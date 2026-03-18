Gobierno Bukele logra la aprobación de la cadena perpetua en El Salvador ¿A quiénes podrá aplicarse?

El Salvador, que ya ostentaba la mayor tasa de encarcelamiento con unos 1.700 prisioneros por cada 100.000 habitantes, según el World Prison Brief, ha eliminado ahora la prohibición de las "penas perpetuas" mediante una reforma constitucional.

Esta enmienda, aprobada de forma exprés por 59 de los 60 diputados del Congreso, permite castigar con prisión de por vida a "homicidas, violadores y terroristas", rompiendo el techo de la condena máxima que, hasta ahora, se fijaba en 60 años con posibilidad de reducciones en la pena.

La vicepresidenta parlamentaria, Suecy Callejas, justificó la medida asegurando que el objetivo es que los criminales "no salgan a la calle y que cumplan su pena para siempre", en una nación donde el modelo de seguridad ha logrado neutralizar la violencia de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.

Gobierno Bukele insiste en que los pandilleros nunca dejan de ser miembros de los grupos a los que pertenecen:

La iniciativa fue presentada por el gobierno de Nayib Bukele apenas días después de que diversas oenegés y juristas internacionales denunciaran ante la CIDH la comisión de "crímenes de lesa humanidad" bajo su administración, incluyendo "tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos".

A pesar de estos señalamientos y de las advertencias de Human Rights Watch sobre la "desaparición forzada" de migrantes deportados desde Estados Unidos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reafirmó que la "guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene".

Esta postura se alinea con la visión de la Presidencia de que la pertenencia a estas bandas "es un delito continuado, las mismas reglas de las pandillas establecen que nadie deja de ser miembro hasta el día de su muerte", descartando así cualquier posibilidad de reinserción social.

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91.500 detenidos bajo el régimen de excepción:

Mientras el modelo salvadoreño despierta el interés de otros países latinoamericanos que buscan emularlo, Amnistía Internacional y otras organizaciones locales insisten en que estas herramientas legales también se están utilizando para silenciar a defensores de derechos humanos y voces críticas que hoy se encuentran en el exilio.

El régimen de excepción cumplirá pronto cuatro años con un saldo de 91.500 detenidos sin orden judicial. Dentro de este marco se ejecutan juicios masivos donde los presos son procesados por su supuesta vinculación a células criminales, aunque todavía no existe claridad sobre si la nueva cadena perpetua será retroactiva o cómo impactará en los expedientes actuales.