Cayó MiLoto por primera vez en esta ciudad de Colombia: resultados del sorteo del 10 de noviembre

Tras haber caído el pasado fin de semana el premio mayor del Baloto, este lunes 10 de noviembre, MiLoto, el juego de azar que forma parte de la familia del Baloto, cayó con su premio mayor.

El sorteo 430 dejó a un solo ganador del premio de mil millones de pesos y con los números 07, 17, 26, 27 y 33.

Además de ello, este sorteo dejó en total 21.134 ganadores en todo Colombia y más de $1.160 millones en premios, reflejando la amplia participación y confianza de los jugadores.

Lo destacable de este premio fue que el ganador se dio por primera vez en la ciudad de Puerto Asís, ubicada en el departamento de Putumayo.

Tras conocerse el ganador, el premio de MiLoto iniciará en $120 millones a partir de este martes. Irá creciendo en cada sorteo. Se juega lunes, martes, jueves y viernes.

¿Cuándo vuelve a jugar MiLoto?

El próximo sorteo de MiLoto se celebrará hoy, martes 11 de noviembre de 2025.

Los interesados deben estar atentos a los resultados, ya que el sorteo se realizará en el horario habitual, es decir, entre las 10:00 p.m. y las 10:15 p.m., hora de Colombia.

MiLoto es un juego de azar popular que ofrece a los participantes múltiples oportunidades de ganar a lo largo de la semana, con sorteos programados regularmente los días: Lunes, martes, jueves y viernes.