Dian hace llamado a colombianos sobre la modificación en la retención a las transacciones en Daviplata, Nequi y Bre-B

Tras varias semanas de intenso debate, el Gobierno Nacional, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dio marcha atrás a la propuesta de unificar la tarifa de retención en la fuente por concepto de Impuesto de Renta al 1.5% para todos los medios de pago electrónicos. Esto, incluidas las populares billeteras digitales como Daviplata, Nequi y la nueva plataforma Bre-B.

La decisión final, anunciada por el director general de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, establece una tarifa del 0% sobre los pagos y abonos en cuenta realizados mediante estas billeteras digitales, plataformas QR y, de forma significativa, también para las operaciones efectuadas con tarjetas de débito y crédito.

"El Gobierno Nacional anunció que decidió modificar el decreto de proyecto que buscaba unificar en 1,5% la tarifa de retención en la fuente, por concepto del impuesto de renta para todos los medios de pagos, incluidos los de tarjetas de crédito y débito, sistemas electrónicos de bajo valor como Nequi, Daviplata, entre otros y los sistemas de pagos inmediatos como Bre-B”, anunció el director.

Dian llamado a colombianos tras modificación en la retención a las transacciones

A pesar de que esta decisión se echó para atrás, desde la DIAN hicieron un llamado a los ciudadanos que tienen grandes movimientos entre las billeteras digitales.

La entidad advirtió que los usuarios deben dejar documentados los movimientos y sustentar el origen de los fondos ante requerimientos oficiales.

Vale la pena resaltar que el umbral de control para transferencias mensuales se fija en 210,50 UVT, equivalentes a $10.482.689,50 COP en 2025, y para el año asciende a 65 UVT, cerca de $65.891.000 COP.