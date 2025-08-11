Dian y un remate de bienes en Colombia: hay propiedades desde los $10 millones

En noviembre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abrió un nuevo ciclo de remates públicos de bienes e inmuebles en distintas regiones de Colombia.

Estas subastas, conocidas también como remates judiciales, permiten a los ciudadanos adquirir propiedades como casas, apartamentos, lotes, fincas, bodegas o garajes a precios base que pueden partir desde los $10 millones de pesos.

Este tipo de eventos se realizan de manera periódica como parte de los procesos de decomiso y aprehensión adelantados por la entidad. Los recursos recaudados por medio de estas ventas serán destinados a proyectos del Gobierno Nacional y a otras necesidades públicas, según informó la Dian.

Inmuebles destacados en los remates de noviembre

El catálogo oficial de la DIAN para el mes de noviembre incluye propiedades distribuidas en distintos departamentos del país. Entre las más destacadas se encuentran:

Garaje en Bogotá D.C. ubicado en la Calle 163 #73-83, lote número 82, con un precio base de $10.155.600. La audiencia está programada para el miércoles 19 de noviembre a las 10:00 a.m. (Remate No. 53484).

Lote en Sogamoso, Boyacá, sin construcciones, en la Carrera 10 #9B-22 Interior 6, con acceso por la vía Sogamoso–Iza, sector sur. Su precio base es de $43.904.000, con audiencia el martes 11 de noviembre a las 9:00 a.m. (Remate No. 20252627260100807).

Finca en Guasca, Cundinamarca, ubicada en la vereda Santa Bárbara, con un valor base de $169.944.600, cuya subasta será el miércoles 19 de noviembre a las 3:00 p.m. (Remate No. 53486).

Casa en Cúcuta, Norte de Santander, en la Calle 12 #11-75, barrio El Llano, con un precio base de $169.944.600 y audiencia el miércoles 19 de noviembre a las 3:00 p.m. (Remate No. 53486).

Estas oportunidades de compra representan una alternativa atractiva para quienes buscan invertir en bienes raíces con respaldo legal y condiciones verificables.

¿Cómo participar en los remates de la DIAN?

Los interesados pueden acceder fácilmente al proceso a través del portal web oficial de la entidad. Solo deben buscar en su navegador “Remates Dian” y seleccionar la opción “Remate virtual”. Desde allí, es posible filtrar por el mes de noviembre y consultar todas las subastas disponibles.

Cada publicación incluye los detalles del inmueble, la fecha de la audiencia y el número del remate. Para participar, es necesario contar con una cuenta activa en el portal de la DIAN, estar inscrito en el RUT y disponer de la firma electrónica vigente.

Además, se debe depositar el 40% del avalúo del inmueble como garantía en la cuenta habilitada de la DIAN en el Banco Agrario.