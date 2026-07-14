Se vence el plazo para trasladarse de régimen pensional: privado al público y viceversa en Colombia

El jueves, 16 de julio de 2026, se cerrará la ventana de oportunidad para que las personas en el corto y mediano plazo para pensionarse se trasladen del régimen público al privado o viceversa.

Para realizar el cambio, los interesados deben presentar su documento de identidad, diligenciar el formulario de traslado y asistir a una doble asesoría, con un asesor de su actual fondo de pensiones y un asesor del fondo de pensiones al que solicitan el traslado.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que tanto Colpensiones como las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas (AFP) deben tramitar las solicitudes de traslado de todas las personas que inicien el proceso, aun cuando no hayan terminado la doble asesoría.

Requisitos para iniciar el trámite de traslado:

La ventana de traslado es una oportunidad única para los interesados en cambiar del régimen privado al público o del régimen público al privado. Sin embargo, fue ideada únicamente para quienes cumplan ciertos requisitos.

En el caso de los hombres, solo podrán iniciar el trámite quienes tengan 52 años o más y un mínimo de 900 semanas cotizadas; y en el caso de las mujeres, quienes tengan 47 años o más y un mínimo de 750 semanas cotizadas.

En ambos casos, el requisito de edad establece que el solicitante debe estar entre los 10 años anteriores a la edad de pensión.

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¿Por qué es tan importante la doble asesoría?

De cumplir con los requisitos de edad y semanas cotizadas, los interesados deben cumplir con una doble asesoría antes de concluir el trámite.

De esta manera, se garantiza que el cotizante tome una decisión informada, considerando los riesgos y beneficios de seguir adelante con el cambio de régimen. Antes de ambas sesiones, se recomienda al solicitante tener a la mano la información requerida o contactarse con su fondo de pensiones para asegurarse de cumplir los requisitos.