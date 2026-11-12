Alcaldía de Bogotá abre 3 mil becas para estudiar en 39 universidades privadas

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Agencia Distrital para la Educación Superior, Ciencia y la Tecnología, abrió la sexta convocatoria para jóvenes a la E-6 que busca acercar a miles de bachilleres a oportunidades de formación en instituciones privadas de educación superior.

¿Cómo acceder a las becas universitarias?

Desde el 12 al 18 de noviembre, varios jóvenes de las 20 localidades de la ciudad van a poder inscribirse a la amplia oferta académica en 39 instituciones privadas de educación superior.

Dicha convocatoria se encuentra dirigida a bachilleres egresados de colegios en Bogotá, de hasta 28 años, que hayan presentado la prueba Saber 11.

Según la Alcaldía de Bogotá, los aspirantes pueden vivir en cualquiera de las 20 localidades y el requisito es haber obtenido el título de bachiller de un colegio de la capital.

Dentro de los beneficios se incluye la financiación del valor de la matrícula por parte de la Agencia Atenea y un apoyo económico semestral para hacer acompañamiento a su trayectoria educativa.

La inscripción en línea se llevará a cabo por medio de la página web www.agenciaatenea.gov.co en donde se tendrá que crear un usuario y se debe iniciar sesión en el sistema SICORE durante las fechas estipuladas para la convocatoria. La publicación de los resultados será el 29 de diciembre y las clases iniciarán en enero del 2027.

Programas que aplican para la postulación

La oferta institucional contempla programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios en diferentes áreas del conocimiento. Algunas de estas son ingeniería, tecnología y transformación digital, salud, ciencias económicas y administrativas, derecho y ciencias sociales, artes, diseño y comunicación, educación, ciencias naturales y arquitectura.

Para consultar el listado completo de universidades, que hacen parte de la convocatoria, debe ingresar a la página oficial de la Alcaldía de Bogotá. La asignación de los cupos tendrá en cuenta la vulnerabilidad estructural de los aspirantes que sumen hasta 15 puntos y el mérito académico.

Cabe recalcar que la vulnerabilidad económica se mide por la clasificación del Sisbén y el mérito académico por el puntaje de la prueba Saber 11.