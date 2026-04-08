Así medirá el RUI los ingresos de su hogar para no perder subsidios desde agosto

Desde el pasado 1 de agosto, Colombia inició una transformación en la forma en que el Estado mide la pobreza y asigna las ayudas sociales. El Registro Universal de Ingresos (RUI), administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), comenzó a operar como el mecanismo principal de focalización para los programas sociales y subsidios del Gobierno nacional.

Esta herramienta reemplazará de forma gradual al tradicional Sisbén, migrando de un esquema basado en encuestas domiciliarias a un modelo fundamentado en la capacidad económica real de las familias.

La entrada en vigencia del RUI no elimina al Sisbén de forma inmediata. De acuerdo con el DNP, la encuesta presencial del Sisbén evoluciona para convertirse en una de las fuentes de información clave dentro del Registro Social de Hogares, plataforma tecnológica encargada de consolidar la base de datos del RUI.

La nueva fórmula para medir los ingresos con el RUI

A diferencia del Sisbén IV, que dependía en gran medida de las variables declaradas voluntariamente por el ciudadano durante las visitas a sus viviendas, el RUI integra información administrativa en tiempo real proveniente de más de 40 entidades públicas y privadas.

Entre las principales fuentes de información del sistema se encuentran:

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): Para verificar declaraciones de renta, patrimonio, transacciones financieras y facturación electrónica.

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA): Para corroborar los salarios de los trabajadores dependientes e independientes formales.

Registraduría Nacional del Estado Civil: Para la validación del parentesco y conformación exacta de los núcleos familiares.

Ministerios de Educación y Salud: Para cruzar afiliaciones a regímenes de salud y matrículas en instituciones educativas.

Para la población que labora en el sector informal, el Gobierno definió tres mecanismos específicos de medición económica: el ingreso observado (visibilidad a través de aportes puntuales o planillas de salud), el ingreso estimado (modelos estadísticos según nivel educativo, zona geográfica y composición familiar) y la autodeclaración mediante la encuesta del Sisbén.

¿Qué pasará con los subsidios actuales y la transición?

El DNP aclaró que la puesta en marcha del RUI no significa la suspensión masiva ni automática de los subsidios existentes. Las personas que ya están registradas en el Sisbén no tienen que realizar trámites inmediatos ni volver a solicitar la encuesta, ya que la transición es gradual.

Cada entidad encargada de la ejecución de programas sociales (como Prosperidad Social o el Ministerio de Vivienda) continuará aplicando sus propios requisitos, definiendo los puntos de corte acordes a la nueva clasificación del RUI para la permanencia o ingreso de beneficiarios.