Trabaje desde casa con el SENA: Vacantes de teletrabajo con o sin experiencia, salarios y link de inscripción

La Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA anunció una nueva convocatoria de empleo en modalidad de teletrabajo a nivel nacional.

La oferta está diseñada para vincular tanto a perfiles técnicos y profesionales como a personas sin experiencia laboral previa que buscan insertarse en el mercado laboral desde la comodidad de su hogar.

Con salarios que oscilan entre 1.5 y 3 millones de pesos —dependiendo del perfil, la experiencia y la intensidad horaria—, la institución busca responder a la creciente demanda de trabajo remoto e impulsar el empleo formal en el país.

Perfiles requeridos: Oportunidades para todos los niveles

La convocatoria abarca un abanico amplio de sectores económicos. Entre las principales áreas de contratación para trabajo desde casa se destacan:

Servicio al cliente y Call Center: Vacantes dirigidas a personas con o sin experiencia previa. El requisito principal es contar con habilidades de comunicación verbal, manejo de herramientas informáticas básicas y conexión a internet.

Soporte técnico y tecnología: Empleos dirigidos a técnicos, tecnólogos o profesionales en sistemas, desarrollo de software o mantenimiento informático.

Administración y asistencia virtual: Puestos para auxiliares administrativos, digitadores y gestores de datos con manejo de herramientas ofimáticas.

Marketing digital y ventas: Roles enfocados en asesores comerciales remotos y gestión de canales digitales.

Para aquellas vacantes que no exigen experiencia, la plataforma ofrece capacitaciones previas a través de los cursos complementarios del SENA, lo que permite a los aspirantes adquirir las competencias necesarias antes de iniciar sus labores.

Requisitos generales para trabajar desde casa

Si bien cada oferta especifica sus propias condiciones, los requerimientos básicos para aplicar a las vacantes de teletrabajo del SENA comienzan por ser mayor de edad y contar con un documento de identidad vigente. Asimismo, es indispensable tener la hoja de vida registrada y actualizada al 100% en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo.

En cuanto a herramientas de trabajo, el aspirante debe contar con un equipo de cómputo propio, ya sea PC de escritorio o portátil, acompañado de una conexión a internet estable y de buena velocidad. Por último, se requiere disponibilidad de tiempo según la jornada ofertada, ya sea para modalidad de tiempo completo o medio tiempo.

El proceso de postulación es completamente gratuito y se realiza de manera virtual a través del portal oficial. Para comenzar, ingrese a la plataforma oficial accediendo al portal de la Agencia Pública de Empleo del SENA (ape.sena.edu.co). Una vez allí, registre o actualice su hoja de vida completando todos los campos solicitados, como datos personales, estudios académicos, experiencia laboral si la tiene y cursos de formación. A continuación, busque las ofertas utilizando el buscador principal y filtrando por las palabras clave "Teletrabajo" o "Trabajo Remoto".

Luego, seleccione la vacante de su interés leyendo detenidamente los requisitos, el salario ofrecido, la ciudad de cobertura y las funciones del cargo.

Finalmente, postúlese haciendo clic en el botón "Postularme"; si su perfil cumple con lo requerido, la empresa contratante se pondrá en contacto directamente para iniciar el proceso de selección y las entrevistas.