ANLA y ANM revelan la verdad sobre el paralizado proyecto de materiales de arrastre en el río Saldaña

Mientras las comunidades de la zona insisten en que el proyecto entre en operación cuanto antes para generar empleo, dinamizar la economía local y materializar los beneficios que se les prometieron, Holcim busca una nueva suspensión del proceso.

En julio de 2024, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó a Holcim Colombia S. A. la Licencia Ambiental mediante la Resolución 1550 para desarrollar un proyecto de explotación de materiales de arrastre en el río Saldaña, en el departamento del Tolima.

Aunque la licencia autoriza la ejecución del proyecto por un periodo de 13 años, a la fecha la explotación no ha iniciado, según las respuestas oficiales emitidas por la ANLA y la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Ante un derecho de petición elevado a ambas entidades, la ANLA confirmó que, revisado el Sistema de Información de Licencias Ambientales (SILA), Holcim Colombia S. A. no ha informado el inicio de las actividades de explotación ni ha presentado comunicaciones que reporten el comienzo de la ejecución del proyecto.

La autoridad ambiental también señaló que no encontró reportes de fuerza mayor o caso fortuito radicados ante la ANLA que justifiquen la ausencia de actividades relacionadas con la licencia ambiental. No obstante, aclaró que la pérdida de vigencia de la licencia ambiental no puede evaluarse en este momento, ya que, de acuerdo con el artículo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015, dicha posibilidad solo procede si transcurren cinco años desde la ejecutoria de la licencia sin que se haya iniciado la construcción del proyecto. En ese escenario, la autoridad deberá requerir previamente al titular para que explique las razones de la inactividad antes de adoptar cualquier decisión.

Entre solicitudes de suspensión y recortes de producción: el nudo ciego de Holcim

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería (ANM) precisó que el Contrato de Concesión No. HGV-12391X no contempla una etapa de construcción y montaje, debido a una modificación aprobada en 2014, mediante la cual las etapas contractuales quedaron definidas en un año de exploración, cero años para construcción y montaje y 27 años para explotación. En consecuencia, explicó que para este título minero no existía la obligación de ejecutar una etapa de construcción y montaje, como ocurre en otros proyectos mineros.

La ANM informó además que el desarrollo del proyecto ha estado condicionado por diferentes circunstancias de orden técnico, económico, social y eventos de fuerza mayor o caso fortuito alegados por el titular minero. Como resultado de ello, mediante la Resolución GSC No. 497 de 2024, la entidad autorizó la suspensión temporal de las obligaciones del contrato de concesión entre el 6 de junio de 2024 y el 6 de junio de 2025.

Adicionalmente, la autoridad minera confirmó que actualmente se encuentra en evaluación una solicitud presentada por Holcim Colombia S. A. para disminuir los volúmenes de explotación autorizados, radicada el 25 de marzo de 2026, con fundamento en circunstancias transitorias de carácter técnico y económico que, según la empresa, dificultan el inicio de las labores de explotación.

En cuanto al Programa de Trabajos y Obras (PTO), la ANM indicó que este fue aprobado en 2023 y contempla una producción anual proyectada de 124.444 metros cúbicos de arena (56 %) y 97.778 metros cúbicos de grava (44 %). Sin embargo, precisó que no es jurídicamente procedente calcular cuánto ha dejado de recaudar el Estado por concepto de regalías, debido a que estas se liquidan únicamente sobre la producción efectivamente explotada y declarada por el titular minero, la cual no se ha generado durante el periodo de suspensión y mientras el proyecto permanezca sin iniciar operaciones.

Licencia vigente pero sin regalías: la creciente tensión con la comunidad

Aunque la explotación no ha comenzado, el proyecto mantiene vigentes los compromisos establecidos en la licencia ambiental, entre ellos la inversión del 1 % destinada a la recuperación de la cuenca del Bajo Saldaña, la compensación ambiental de 115,04 hectáreas de ecosistemas naturales en el Tolima Grande y la implementación de mecanismos de relacionamiento con las comunidades del área de influencia. Estas obligaciones deberán desarrollarse conforme avance la ejecución del proyecto y bajo el seguimiento de las autoridades competentes.

Las respuestas de la ANLA y la ANM evidencian que el proyecto cuenta con licencia ambiental y título minero vigentes, pero que continúa sin iniciar su fase de explotación, mientras la autoridad minera mantiene en evaluación nuevas solicitudes del titular y la autoridad ambiental conserva las funciones de seguimiento y control sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas en la licencia.

Mientras las comunidades de la zona insisten en que el proyecto entre en operación cuanto antes para generar empleo, dinamizar la economía local y materializar los beneficios que se les prometieron, Holcim busca una nueva suspensión del proceso. Para los habitantes, esta solicitud representa un nuevo retraso que prolonga la incertidumbre y aplaza las oportunidades de desarrollo que esperan desde hace meses, pese a que el proyecto ya cuenta con las autorizaciones necesarias para avanzar.