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¿Tiene Sisbén? Así puede descargar el certificado del nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI)

Vea cómo descargar el certificado del Registro Universal de Ingresos (RUI), el nuevo sistema que entró en vigencia desde agosto en Colombia.

¿Tiene Sisbén? Así puede descargar el certificado del nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI)
Foto: Sisben y Freepik

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
01:38 p. m.
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Desde el 1 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional puso en marcha el Registro Universal de Ingresos (RUI), la nueva herramienta que será utilizada para focalizar subsidios, programas sociales y otros beneficios estatales.

Aunque muchas personas creen que el Sisbén desapareció, la realidad es que este sistema evoluciona y ahora hace parte de una plataforma más amplia que reúne información de distintas entidades del Estado.

Con la entrada en operación del RUI también quedó habilitada la Ventanilla Social, un portal donde los ciudadanos pueden consultar su clasificación, revisar la información registrada sobre su hogar y descargar el certificado correspondiente.

Paso a paso para descargar el certificado del Registro Universal de Ingresos

El certificado puede obtenerse de manera gratuita a través de la plataforma oficial del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Para hacerlo, siga estos pasos:

  • Ingrese al portal oficial de la Ventanilla Social.
  • Seleccione el tipo de documento de identidad.
  • Digite el número del documento.
  • Haga clic en "Consultar".
  • Revise la información de su hogar y la clasificación registrada en el sistema.
  • Presione la opción "Imprimir" para descargar el certificado en formato PDF o imprimirlo.

Debido a que el sistema comenzó a operar el 1 de agosto, el DNP advirtió que durante los primeros días podrían presentarse intermitencias o demoras en la plataforma debido al alto número de consultas. En ese caso, recomienda intentar nuevamente más tarde.

¿Qué cambia con el Registro Universal de Ingresos?

El Registro Universal de Ingresos se convierte en el principal instrumento de focalización de los programas sociales en Colombia. A diferencia del Sisbén, el nuevo sistema no se basa únicamente en una encuesta, sino que integra información de diferentes entidades públicas, entre ellas la DIAN, la PILA, la Registraduría, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, para construir un perfil socioeconómico más completo de cada hogar.

El DNP aclaró que el Sisbén no desaparece. La información suministrada por las familias seguirá siendo utilizada para actualizar los datos, mientras que el RUI complementará ese proceso con registros administrativos.

Además, el Gobierno estableció un periodo de transición hasta el 31 de octubre de 2026, por lo que los beneficiarios actuales de programas sociales no perderán automáticamente sus ayudas mientras las entidades adaptan sus procesos al nuevo sistema.

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