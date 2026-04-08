Arriendan casa, apartamentos y fincas desde los 80.000 pesos: SAE dio a conocer cómo aplicar a ello

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha lanzado una ambiciosa oferta de arrendamiento que abarca todo el territorio nacional. La entidad confirmó que dispone de un catálogo diverso que incluye casas, apartamentos, locales comerciales y predios rurales, con precios que inician en los 80.000 pesos mensuales.

Esta iniciativa busca que los bienes que han sido objeto de extinción de dominio no permanezcan improductivos, sino que generen un beneficio social y económico.

Según el reporte más reciente de la entidad, los ciudadanos pueden encontrar desde pequeños lotes rurales en Córdoba por el valor mínimo mencionado, hasta apartamentos en municipios turísticos como San Gil por aproximadamente 580.000 pesos, ajustándose a diversos niveles de ingreso.

¿Cómo funciona el proceso de arrendamiento con la SAE?

A diferencia del mercado inmobiliario tradicional, la SAE administra bienes que se encuentran en situaciones jurídicas especiales. Por ello, los cánones de arrendamiento son tasados por peritos expertos que consideran las condiciones actuales de mercado, pero también el estado de conservación del inmueble.

Es fundamental que los interesados entiendan que muchos de estos activos se entregan en el estado físico en que fueron recibidos tras los operativos judiciales.

Lo anterior implica que, en ocasiones, el arrendatario podría necesitar realizar adecuaciones menores, factor que se ve compensado por los precios competitivos ofrecidos por el Estado.

Requisitos indispensables para postularse

Para acceder a estas propiedades, la SAE ha establecido un protocolo de transparencia que busca evitar que los bienes regresen a manos de organizaciones criminales o personas inhabilitadas. Los requisitos principales incluyen: