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Arriendan casa, apartamentos y fincas desde los 80.000 pesos: SAE dio a conocer cómo aplicar a ello

La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. dio a conocer un nuevo catálogo de predios para arrendar.

Gran Subasta Pública Presencial en Bogotá
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 08 de 2026
06:59 a. m.
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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha lanzado una ambiciosa oferta de arrendamiento que abarca todo el territorio nacional. La entidad confirmó que dispone de un catálogo diverso que incluye casas, apartamentos, locales comerciales y predios rurales, con precios que inician en los 80.000 pesos mensuales.

Esta iniciativa busca que los bienes que han sido objeto de extinción de dominio no permanezcan improductivos, sino que generen un beneficio social y económico.

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Según el reporte más reciente de la entidad, los ciudadanos pueden encontrar desde pequeños lotes rurales en Córdoba por el valor mínimo mencionado, hasta apartamentos en municipios turísticos como San Gil por aproximadamente 580.000 pesos, ajustándose a diversos niveles de ingreso.

¿Cómo funciona el proceso de arrendamiento con la SAE?

A diferencia del mercado inmobiliario tradicional, la SAE administra bienes que se encuentran en situaciones jurídicas especiales. Por ello, los cánones de arrendamiento son tasados por peritos expertos que consideran las condiciones actuales de mercado, pero también el estado de conservación del inmueble.

Es fundamental que los interesados entiendan que muchos de estos activos se entregan en el estado físico en que fueron recibidos tras los operativos judiciales.

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Lo anterior implica que, en ocasiones, el arrendatario podría necesitar realizar adecuaciones menores, factor que se ve compensado por los precios competitivos ofrecidos por el Estado.

Requisitos indispensables para postularse

Para acceder a estas propiedades, la SAE ha establecido un protocolo de transparencia que busca evitar que los bienes regresen a manos de organizaciones criminales o personas inhabilitadas. Los requisitos principales incluyen:

  • Consulta de Catálogo: El primer paso es ingresar al portal oficial de la entidad y utilizar el buscador para filtrar por ubicación y tipo de inmueble. Cada ficha técnica incluye fotos y detalles de la propiedad.
  • Verificación de Antecedentes: Los postulantes no deben tener vínculos de parentesco con funcionarios de la SAE hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni figurar como deudores morosos del Estado.
  • Capacidad Financiera: Se debe demostrar la procedencia lícita de los recursos y la capacidad de pago para cubrir el canon y las pólizas de cumplimiento requeridas.
  • Trámite Directo: La entidad enfatiza que el proceso es gratuito y sin intermediarios. Cualquier solicitud de dinero por fuera de los canales oficiales debe ser denunciada ante la Fiscalía.
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