Ministerio de Trabajo da pistas de cómo será negociación para aumento de salario mínimo en 2026

Desde hace varios meses, en el Gobierno Nacional se ha venido discutiendo el que sería el aumento del salario mínimo para el año 2026. En el mes de julio, el presidente Gustavo Petro de lo que podría ser este incremento en el que sería su último año de mandato.

En el discurso del mes de julio, el primer mandatario aseguró que este aumento subirá nuevamente por encima de la inflación. “Será por encima de la inflación del año presente, que es como los economistas miden el salario real, se harán las cifras”, dijo Petro.

De acuerdo con los expertos en economía, la inflación de Colombia está estimada en un 4,5%, es decir que con el anuncio del presidente Gustavo Petro el salario mínimo aumentaría en un 7% u 8%, es decir, alrededor de 1.536.000 pesos, sin el auxilio de transporte.

Mintrabajo da visos de lo que sería el aumento del salario mínimo en Colombia

El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dejó ver cómo será la negociación del salario mínimo para el próximo año. En primera medida se aseguró que el incremento no se hará por decreto salvo que no se logre un acuerdo entre las partes.

Sanguino informó que esta reunión se hará netamente "con cifras en mano y con la presencia de expertos que ayuden a definir cuál es el horizonte, cuál es el escenario de la economía colombiana para producir un incremento que signifique seguir mejorando los ingresos de los trabajadores”.

Por otro lado, desde la cartera también puntualizaron que desde el gobierno se han venido haciendo ajustes que han tenido resultados positivos.

"Esto significado unos indicadores positivos en relación con el aumento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, la disminución del desempleo, que según el último registro del Dane llega al 8,8%, el desempleo más bajo desde antes de la pandemia, y un control de la inflación que está por el orden de o un poco menos del 5%”.

El posible ajuste para 2026 supondría que los hogares que reciben este ingreso tendrían entre $116.000 y $128.000 adicionales al mes, con un impacto inmediato en la capacidad de compra de bienes esenciales.

Así se ha ubicado el salario mínimo en los últimos 10 años

2015: incremento del 4.6% = salario $644.350

2016: incremento del 7% = salario $689.455

2017: incremento del 7% = salario $737.717

2018: incremento del 5.9% = salario $781.242

2019: incremento del 6% = salario $828.116

2020: incremento del 6% = salario $877.803

2021: incremento del 3.5% = salario $908.526

2022: incremento del 10.7% = salario $1.000.000

2023: incremento del 16% = salario $1.160.000

2024: incremento del 12% = salario $1.300.000

2025: incremento del 9.53% = salario $1.423.500