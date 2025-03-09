CANAL RCN
Economía

Ministerio de Trabajo da pistas de cómo será negociación para aumento de salario mínimo en 2026

Desde la cartera dieron a conocer lo que viene sobre el aumento.

Salario mínimo Colombia 2026
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
12:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde hace varios meses, en el Gobierno Nacional se ha venido discutiendo el que sería el aumento del salario mínimo para el año 2026. En el mes de julio, el presidente Gustavo Petro de lo que podría ser este incremento en el que sería su último año de mandato.

En el discurso del mes de julio, el primer mandatario aseguró que este aumento subirá nuevamente por encima de la inflación. “Será por encima de la inflación del año presente, que es como los economistas miden el salario real, se harán las cifras”, dijo Petro.

Salario mínimo en Venezuela alcanzó niveles históricos: esto es lo que equivale en dólares
RELACIONADO

Salario mínimo en Venezuela alcanzó niveles históricos: esto es lo que equivale en dólares

De acuerdo con los expertos en economía, la inflación de Colombia está estimada en un 4,5%, es decir que con el anuncio del presidente Gustavo Petro el salario mínimo aumentaría en un 7% u 8%, es decir, alrededor de 1.536.000 pesos, sin el auxilio de transporte.

Mintrabajo da visos de lo que sería el aumento del salario mínimo en Colombia

El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dejó ver cómo será la negociación del salario mínimo para el próximo año. En primera medida se aseguró que el incremento no se hará por decreto salvo que no se logre un acuerdo entre las partes.

Sanguino informó que esta reunión se hará netamente "con cifras en mano y con la presencia de expertos que ayuden a definir cuál es el horizonte, cuál es el escenario de la economía colombiana para producir un incremento que signifique seguir mejorando los ingresos de los trabajadores”.

Por otro lado, desde la cartera también puntualizaron que desde el gobierno se han venido haciendo ajustes que han tenido resultados positivos.

Salario mínimo en Colombia: así es la cifra en dólares comparada con otros países de América
RELACIONADO

Salario mínimo en Colombia: así es la cifra en dólares comparada con otros países de América

"Esto significado unos indicadores positivos en relación con el aumento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, la disminución del desempleo, que según el último registro del Dane llega al 8,8%, el desempleo más bajo desde antes de la pandemia, y un control de la inflación que está por el orden de o un poco menos del 5%”.

El posible ajuste para 2026 supondría que los hogares que reciben este ingreso tendrían entre $116.000 y $128.000 adicionales al mes, con un impacto inmediato en la capacidad de compra de bienes esenciales.

Así se ha ubicado el salario mínimo en los últimos 10 años

2015: incremento del 4.6% = salario $644.350
2016: incremento del 7% = salario $689.455
2017: incremento del 7% = salario $737.717
2018: incremento del 5.9% = salario $781.242
2019: incremento del 6% = salario $828.116
2020: incremento del 6% = salario $877.803
2021: incremento del 3.5% = salario $908.526
2022: incremento del 10.7% = salario $1.000.000
2023: incremento del 16% = salario $1.160.000
2024: incremento del 12% = salario $1.300.000
2025: incremento del 9.53% = salario $1.423.500

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Reforma tributaria

Colombianos que ganen este salario tendrían que pagar más en la declaración de renta con reforma tributaria

Reforma tributaria

“La reforma tributaria es un golpe a la clase media y desincentiva la inversión”: análisis en La Mesa Ancha

Dian

DIAN da duro golpe a comercios en Bogotá: esta es la razón de la drástica medida

Otras Noticias

Bogotá

VIDEO | Vecinos golpearon a ladrón que le robó más de $80 millones a comerciante en Bogotá

Un video de las cámaras de seguridad grabó el momento en el que la ciudadanía golpeó al delincuente.

Enfermedades

Atención: este es el más reciente reporte de casos de fiebre amarilla en Colombia

Los departamentos más afectados por la fiebre amarilla en Colombia han sido Tolima y Putumayo.

Eliminatorias sudamericanas

Colombia vs. Bolivia: esta es la abismal diferencia del valor de las nóminas de ambas selecciones

Artistas

Hija de reconocida cantante colombiana tuvo que entrar al quirófano para dos cirugías de emergencia

China

Trump explota tras reunión de Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong Un en China