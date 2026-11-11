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Bar Week Bogotá: más de 50 establecimientos ofrecerán cóctel y aperitivo por $35.000

Del 28 de noviembre al 7 de diciembre, la capital tendrá diez días de experiencias.

Bar week en Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Valentina Bernal

noviembre 11 de 2026
07:24 p. m.
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Bogotá se prepara para recibir una iniciativa que busca reunir algunas de las propuestas gastronómicas y de entretenimiento de la ciudad. Se trata de Bar Week Bogotá, un evento organizado por Asobares que se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre.

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Durante diez días, más de 50 establecimientos, entre bares, cafeterías, gastrobares y restaurantes de diferentes sectores de la capital, participarán con preparaciones y actividades especiales para atraer tanto a residentes como a visitantes.

La propuesta busca que los asistentes recorran distintos lugares, conozcan nuevos espacios y descubran parte de la oferta gastronómica que tiene Bogotá.

¿Qué incluye la oferta de $35.000 de Bar Week Bogotá?

Uno de los principales atractivos de esta primera edición será una oferta de $35.000 que incluye un cóctel de autor y un aperitivo gastronómico.

Cada establecimiento participante tendrá la posibilidad de diseñar su propia combinación, con preparaciones creadas especialmente para el evento. De esta manera, los asistentes podrán encontrar diferentes alternativas de sabores y propuestas en los lugares vinculados a la iniciativa.

La idea es incentivar el recorrido por varios establecimientos y acercar al público a las creaciones de bares, restaurantes y otros negocios gastronómicos de la ciudad.

¿Qué habrá en el Bar Week Bogotá?

La programación no estará limitada a las preparaciones gastronómicas. Bar Week Bogotá también tendrá presentaciones musicales, DJs en vivo y encuentros alrededor de la cocina y la coctelería.

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Entre las actividades previstas se encuentran experiencias con chefs y bartenders invitados, clases especializadas y espacios dirigidos a fortalecer las conexiones entre los distintos actores de esta industria.

Con esta programación, el evento busca combinar gastronomía y entretenimiento en una agenda que se extenderá durante diez días.

¿Cuándo será el lanzamiento oficial y dónde?

Antes del inicio de Bar Week Bogotá, Asobares realizará su lanzamiento oficial el jueves 19 de noviembre, a las 7:00 p. m., en Colombia Social Club, ubicado en Usaquén.

Durante este encuentro también se presentará Círculo Gastro, una plataforma pensada para conectar a empresarios, chefs, cocineros, proveedores y otros participantes de la industria gastronómica.

El lanzamiento contará con la articulación del Instituto Distrital de Turismo (IDT), entidad vinculada a la promoción de Bogotá como destino turístico.

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