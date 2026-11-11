Millones de arrendatarios y propietarios en Colombia comienzan a hacer cuentas para proyectar el presupuesto del próximo año.

La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) al cierre de cada año es la variable determinante que fija el techo máximo legal para el reajuste del canon de arrendamiento de vivienda urbana.

Aunque el dato definitivo de la inflación de 2026 se publicará de manera oficial a inicios de enero de 2027, los analistas económicos y las proyecciones del mercado prevén un escenario de moderación donde el IPC podría ubicarse entre el 5% y el 6%. De confirmarse estas cifras, ¿cuánto subiría exactamente el pago del arriendo?

Esto es lo que subiría el arriendo en 2027 si el IPC queda en 5% o 6%

Si la inflación de 2026 termina en un 5% o un 6%, estos serían los valores tope de incremento mensual que aplicarán durante las renovaciones contractuales en 2027:

Para un canon actual de $800.000 COP:

Para un canon actual de $1.200.000 COP:

Con IPC del 5%: El alza mensual sería de $60.000 COP, fijando el pago en $1.260.000 COP.

Con IPC del 6%: El incremento sumaría $72.000 COP, para una mensualidad final de $1.272.000 COP

Para un canon actual de $1.500.000 COP:

Con IPC del 5%: El ajuste equivale a $75.000 COP adicionales, alcanzando un total de $1.575.000 COP.

Con IPC del 6%: El aumento representaría $90.000 COP, elevando la cuota a $1.590.000 COP.

Para un canon actual de $2.000.000 COP:

Con IPC del 5%: El contrato tendría un incremento de $100.000 COP, situándose en $2.100.000 COP.

Con IPC del 6%: El reajuste llegaría a $120.000 COP, para un nuevo total de $2.120.000 COP.

Para un canon actual de $3.000.000 COP:

Con IPC del 5%: El valor adicional sería de $150.000 COP, dejando el pago mensual en $3.150.000 COP.

Con IPC del 6%: El alza tope se fijaría en $180.000 COP, por lo que el arrendatario pasaría a pagar $3.180.000 COP.

En Colombia, el reajuste de los cánones de arrendamiento residencial no se fija de forma arbitraria ni está amarrado al incremento del salario mínimo. Está regulado formalmente por el Artículo 20 de la Ley 820 de 2003.

Vale la pena recordar que el arrendador no puede incrementar el valor del arriendo por encima del porcentaje de la inflación acumulada del año inmediatamente anterior.

Además, el aumento no aplica automáticamente el 1 de enero para todos los arrendatarios. Solo puede hacerse efectivo cuando el contrato cumple 12 meses continuos de ejecución o desde el último incremento.

Finalmente, el porcentaje del IPC es un límite legal máximo. Propietario e inquilino pueden pactar libremente un aumento inferior o incluso acordar no subir el valor.