¿Cuál es el mayor reto de Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Andi?

En la tarde del martes, 10 de noviembre, se dio a conocer que Luz Stella Murgas, quien estuvo desde 2021 a la cabeza de Naturgas, fue elegida como la nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Es la primera vez que una mujer liderará el gremio, por decisión de la Junta de Dirección General, que eligió el perfil de Murgas de una lista de candidatos con amplia experiencia, como Juan Camilo Nariño, que fue vicepresidente de la Andi durante 10 años, antes de presidir la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Su mayor reto al frente del gremio, según dijo en diálogo con Noticias RCN Mónica Contreras, será “sentar a los industriales de Colombia, al empresariado colombiano, y crear puentes con el Gobierno, para seguir consolidando soluciones que aporten de manera consistente a lo que es ganar como país, ganar como empresa, en las alianzas público-privadas que tanto requiere Colombia”.

La misma Andi indicó que “entre los principales retos del nuevo presidente estará fortalecer la competitividad de Colombia y promover las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico, la productividad, la inversión y la generación de empleo formal”.

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Más representación femenina:

Contreras describió a la nueva presidenta de la Andi como una “mujer que tiene la capacidad técnica de prepararse, estudiar sobre todos los temas, y representar muy bien a cada uno de los sectores. No dudo que vaya a entender rápidamente la situación de las diferentes mesas, las diferentes industrias, para ser una gran interlocutora”.

Y celebró que, por primera vez en 82 años, quien esté a la cabeza del gremio de empresarios sea una mujer:

“Estamos muy felices. Lo que se está demostrando es que cada día hay más mujeres capaces y facultadas para representar a tantas organizaciones que hay en Colombia. Luz Stella es una de ellas, rompe ese techo de cristal (…) ganamos todos, gana el país, gana la Andi y gana el liderazgo femenino”.

El rol de Murgas como nueva presidenta de la Andi en la discusión del salario mínimo para 2027:

Como nueva presidenta de la Andi, Murgas tendrá un lugar en la mesa de discusión sobre el salario mínimo para 2027. Contreras prevé que “va a ser una mesa compleja”.

“En este momento el país atraviesa un momento complejo, pero todos tenemos que contribuir y la mayor contribución es poder entender a cada una de las partes. Ojalá se llegue a una concertación y no tenga que decretarse, que haya consenso y diálogo”, indicó.

Además, dijo confiar en las capacidades de Murgas y destacó su “capacidad de entender muy bien el tema, ser directa y contundente, táctica y diplomática. Eso es muy importante para seguir construyendo país juntos y evitar tanta polarización”.