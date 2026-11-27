IMPORTANTE cambio en el precio del dólar: así cerró hoy 27 de noviembre de 2026
Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 27 de noviembre de 2026.
Nicolás Forero
02:32 p. m.
El precio del dólar abrió este viernes 27 de noviembre de 2026 en 3.515,00 pesos, de acuerdo con lo reportado por el Banco de la República de Colombia.
No obstante, comenzó a tener un declive en la última parte de la jornada y, finalmente, cerró con tendencia a la baja.
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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 27 de noviembre de 2026
A la 1:00 de la tarde, el Banco de la República de Colombia informó en su página web que el dólar cerró este viernes 27 de noviembre de 2026 exactamente en 3.488,00 pesos.
Es decir que, en comparación con el precio de apertura, hubo una disminución de 27 pesos.
En medio de ese panorama, la Tasa Promedio del Mercado está en 3.498,329 pesos y la Tasa Representativa del Mercado reportó un precio de 3.630,89 pesos, manteniéndose en el mismo nivel del día anterior.
Así se están comprando y vendiendo los dólares en Colombia hoy 27 de noviembre de 2026
Las casas de cambio han fijado las siguientes tarifas, en promedio, desde las primeras horas de este viernes:
- Bogotá: 3.420 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.520 pesos para que los vendan.
- Cali: 3.300 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.550 pesos para que los vendan.
- Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
- Medellín: 3.590 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.
Así ha cambiado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días
En los últimos dos días, la Tasa Representativa del Mercado ha permanecido por encima de los 3.600 pesos.
Los cambios exactos han sido los siguientes:
- Lunes 23 de noviembre de 2026: 3.461,92 pesos.
- Martes 24 de noviembre de 2026: 3.505,92 pesos.
- Miércoles 25 de noviembre de 2026: 3.592,03 pesos.
- Jueves 26 de noviembre de 2026: 3.630,89 pesos.
- Viernes 27 de noviembre de 2026: 3.630,89 pesos.