CANAL RCN
Colombia

Cayó alias Kebin, requerido por una Corte de EE. UU. por delitos relacionados con narcotráfico

De acuerdo con las autoridades, alias Kebin sería uno de los principales responsables de articular las actividades de narcotráfico en el departamento de Nariño.

Foto: X @DIJINPolicia

Noticias RCN

noviembre 02 de 2026
06:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un operativo conjunto de las autoridades colombianas, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fue capturado alias Kebin, un presunto integrante de una estructura criminal vinculada a la Segunda Marquetalia que era requerido por la justicia estadounidense por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.

Policía confirma captura de alias Kebin

La información fue confirmada por la Policía Nacional a través de su cuenta oficial en la red social X, donde informó que el procedimiento se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la agencia antidrogas norteamericana.

De acuerdo con las autoridades, alias Kebin sería uno de los principales responsables de articular las actividades de narcotráfico en el departamento de Nariño. Desde esa región, presuntamente coordinaba el envío de cargamentos de cocaína con destino a diferentes países de Centroamérica, México y Estados Unidos.

El hombre es señalado de pertenecer a la estructura criminal Coordinadora Guerrillera del Pacífico, vinculada a la Segunda Marquetalia. Según la información oficial, su capacidad para organizar operaciones logísticas y manejar recursos financieros lo convirtió en un objetivo de alto valor para las autoridades.

Además, las investigaciones apuntan a que mantenía conexiones con redes criminales internacionales, a través de las cuales habría facilitado el movimiento de estupefacientes hacia mercados extranjeros.

Tras su captura, alias Kebin quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán adelantar los procedimientos judiciales correspondientes para materializar su eventual extradición a Estados Unidos.

Jueza habría negociado $1.200 millones para liberar a un sujeto pedido en extradición por narcotráfico
RELACIONADO

Jueza habría negociado $1.200 millones para liberar a un sujeto pedido en extradición por narcotráfico

La detención representa un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas que operan en el suroccidente colombiano y que utilizan corredores estratégicos para transportar cocaína hacia otros países.

Por ahora, se espera que avance el proceso legal para definir su entrega a la justicia estadounidense, donde deberá responder por los cargos que motivaron el requerimiento internacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Dos mujeres encontraron en el baile una terapia para enfrentar el cáncer y recuperar la esperanza

Gobierno Nacional

Gobierno anuncia ofensiva militar tras siete atentados terroristas en seis días en el suroccidente del país

Chocó

Defensoría urge a tomar acciones ante desplazamiento de 500 indígenas en Chocó

Otras Noticias

Automovilismo

Salón del Automóvil 2026 en Bogotá: fechas, marcas y novedades que llegarán a Corferias

El Salón del Automóvil 2026 llega a Bogotá con más de 600 vehículos y 70 marcas. Conozca las fechas, novedades y actividades que habrá en Corferias.

Atletismo

¿Las zapatillas pueden hacer que corra más rápido? Esto dice la ciencia

¿Las zapatillas pueden ayudarlo a correr más rápido? Conozca qué dice la ciencia sobre su impacto en la velocidad y el rendimiento de los corredores.

Artistas

Murió estrella de la música: fue encontrado inconsciente en un hotel

VIH

EE.UU. aprueba tratamiento genérico contra el VIH: costará 40 dólares al año y llegará a 120 países

Yeferson Cossio

Yéferson Cossio terminó en urgencias y reveló que tendrá que pasar por el quirófano