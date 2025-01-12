Reconocido banco deja de existir en Colombia y tendrá nuevo nombre tras alianza: así es el negocio

Este lunes 1 de diciembre de 2025, el sector bancaria se encontró con una noticia de alto impacto: la marca Scotiabank Colpatria desaparece formalmente para dar paso a DaviBank. Este cambio de nombre es la culminación de un proceso de integración y alianza estratégica que se gestó entre Davivienda Group de Colombia y Scotiabank de Canadá, consolidando un nuevo y poderoso actor en el sistema financiero nacional.

La nueva entidad, DaviBank, operará bajo el paraguas del holding Davivienda Group, marcando un hito en la expansión y reestructuración del grupo empresarial.

El anuncio fue confirmado por el presidente de Davivienda Group, Javier Suárez, quien destacó que la operación no solo implica un cambio de marca, sino una profunda reestructuración societaria que permitirá al grupo consolidar todas sus operaciones bajo una nueva arquitectura.

La transacción se concretó luego de obtener las aprobaciones regulatorias pertinentes, incluida la de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), un proceso que tomó cerca de un año tras el acuerdo inicial revelado a principios de 2025.

Así será la nueva operación tras la integración entre Scotia y Davivienda

Una de las principales preocupaciones de los clientes de Scotiabank Colpatria ha sido la continuidad de sus productos y servicios. Las directivas de DaviBank han sido enfáticas en transmitir un mensaje de calma y normalidad. Desde la entidad se aseguró que la migración para los clientes será casi imperceptible.

La estructura de atención al cliente también permanece intacta. El mismo equipo comercial y los mismos asesores que atendían a los clientes de Scotiabank continuarán prestando sus servicios, ahora bajo la bandera de DaviBank.

El cambio de marca viene acompañado de un beneficio tangible e inmediato para los clientes: la expansión de la red de atención. A las aproximadamente 95 oficinas que operaba Scotiabank Colpatria, se suman inmediatamente las más de 500 oficinas de Davivienda a nivel nacional.

Esto implica que los clientes de DaviBank contarán ahora con una red de servicio y puntos de atención hasta cinco veces mayor, mejorando significativamente la cobertura en grandes ciudades, municipios intermedios y zonas rurales.

Adicionalmente, la red de cajeros automáticos también se integra. Los cerca de 700 cajeros de la antigua Scotiabank Colpatria se unen a los 2.100 cajeros de Davivienda, sumando un total de aproximadamente 2.800 cajeros a los que los clientes de DaviBank podrán acceder sin costos de transacción desde el primer día de la nueva operación.