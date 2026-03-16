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La aterradora hipótesis que ronda el violento crimen de una pareja de abuelos en Suba, Bogotá

Las víctimas fueron halladas en dolorosas condiciones en habitaciones distintas con múltiples heridas por arma blanca, aparentemente, un bisturí.

La aterradora hipótesis que ronda el violento crimen de una pareja de abuelos en Suba, Bogotá
Foto: archivo Noticias RCN

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
10:57 a. m.
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El pasado viernes 13 de marzo fueron hallados en el interior de su vivienda en el barrio Aures, de Suba, en Bogotá, los cuerpos de una pareja de adultos mayores, con evidentes signos de violencia.

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En las últimas horas, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Gionvanny Cristancho, confirmó que las víctimas presentaban múltiples heridas con arma blanca, al parecer, causadas con un bisturí.

La recolección del material probatorio en el lugar de los hechos y los testimonios de vecinos y familiares de la pareja de adultos mayores apuntan a que el responsable del vil crimen estaría dentro del contexto familiar:

Heridas con arma cortopunzante. Se puede determinar que no hubo hurto; todas sus pertenencias se encontraban en la casa y esto quiere decir que puede ser un tema pasional.

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Las víctimas, una pareja de adultos mayores, fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66.

Los hechos ocurrieron en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio Aures, en la localidad de Suba.

De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos fueron hallados en habitaciones distintas de la casa. La mujer habría sido hallada con heridas de arma blanca en varias partes del cuerpo y envuelta en una cobija, debajo de la cama.

En condiciones similares fue encontrado el hombre, quien padecía un cáncer terminal. Estaba tendido en el piso de otra alcoba con su bastón al lado.

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La hipótesis detrás del vil crimen de una pareja de abuelos en Bogotá

Las autoridades descartaran inicialmente la versión de un posible hurto. De acuerdo con el comandante Cristancho, en el lugar de los hechos se encontraron todas pertenencias de las víctimas.

La hipótesis que toma más fuerza en este atroz caso apunta a un posible conflicto de carácter familiar, en el que podría estar involucrado un miembro de la familia.

“Hay una teoría. Creemos que puede tratarse de algo pasional relacionado con un tema de familia. En este momento la investigación la tiene el CTI. Por ahora descartamos cualquier tipo de hurto u otro delito”, explicó el general Cristancho en entrevista con La FM.

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