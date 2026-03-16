Néiser Villarreal marcó su primer gol con Cruzeiro: totalmente inesperado

Néiser Villarreal anotó sin querer su primer gol con Cruzeiro en el fútbol de Brasil: vea la jugada.

marzo 16 de 2026
08:55 a. m.
El delantero colombiano Néiser Villarreal vivió un momento inesperado en el fútbol brasileño al marcar su primer gol con Cruzeiro en un partido lleno de emociones frente a Vasco da Gama por la sexta jornada del Campeonato Brasileño de Serie A 2026.

La anotación llegó de una manera poco común. El joven atacante colombiano apareció en una jugada fortuita que terminó convirtiéndose en su primer tanto como profesional a nivel de clubes. El compromiso, disputado en el estadio Estadio Governador Magalhães Pinto de Belo Horizonte, finalizó con un vibrante empate 3-3.

Villarreal ingresó al terreno de juego en el minuto 61 y apenas nueve minutos después protagonizó la acción que cambió momentáneamente el rumbo del partido. En ese momento, el marcador estaba 2-1 a favor de Vasco da Gama y Cruzeiro buscaba con insistencia el empate.

Gol inesperado de Néiser Villarreal con Cruzeiro en el Brasileirão

La jugada que terminó en gol comenzó con un tiro de esquina a favor de Cruzeiro al minuto 70. En el área rival, el defensor Xico da Costa, recordado en Colombia por su paso por Atlético Nacional, se elevó para cabecear el balón.

Sin embargo, la pelota terminó desviándose de forma inesperada. El balón impactó en el hombro de Villarreal, quien se encontraba cerca del punto de remate, y cambió completamente su trayectoria. Ese rebote sorprendió al arquero Léo Jardim, que no logró reaccionar a tiempo.

El esférico terminó dentro del arco y el colombiano celebró lo que fue el empate parcial 2-2 para Cruzeiro. Aunque el delantero no buscó el remate de forma directa, la acción terminó favoreciéndolo y quedó registrada como su primer gol oficial en el fútbol profesional de clubes.

La anotación representó un momento especial para Villarreal, quien había llegado al fútbol brasileño con expectativas altas pero con poca continuidad en el equipo.

Primer gol de Néiser Villarreal tras su paso por Millonarios

Antes de llegar a Brasil, Villarreal hizo parte de Millonarios, club en el que tuvo participación en el plantel profesional pero no logró marcar goles en competiciones oficiales.

Por esa razón, su llegada a Cruzeiro generó expectativas sobre su evolución como delantero. Sin embargo, durante las primeras jornadas del Brasileirão 2026 el colombiano ha tenido pocos minutos en cancha.

El empate 3-3 dejó sensaciones mixtas para Cruzeiro, que buscaba sumar tres puntos en casa. No obstante, el resultado dejó como protagonista inesperado al delantero colombiano, quien vivió uno de los momentos más curiosos de la jornada.

