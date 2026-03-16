¿Del amor al odio?: Yuli Ruiz afirmó haberse sentido “maltratada” por Alejandro Estrada

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia finalizaron la novena semana de juego con nuevas polémicas y contundentes malentendidos, situación que ha puesto en vilo la convivencia del lugar.

Sin embargo, ahora los jugadores que se están enfrentando son Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, quienes pasaron de tener un romance a nuevas diferencias en el juego.

Declaraciones por parte de la mujer ya han abierto todo un debate en redes ya que, según sus comentarios, se habría sentido “maltratada físicamente” por su compañero durante el más reciente posicionamiento.

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre Alejandro Estrada?

En las horas más recientes, la modelo antioqueña protagonizó una conversación con su compañera Manuela en medio de la habitación tormenta. Pese a que hablaron sobre sus más recientes disputas con Alexa, un comentario sobre Alejandro Estrada encendió todas las alarmas ya que Ruiz manifestó haberse sentido incómoda con una acción por parte del hombre.

“Eso yo lo sentí (…) acá entre nos (...) como un maltrato físico. Cómo me estruja así…yo me sentí estrujada. Yo me iba a despedir y él me jaló porque estaba molesto con ‘Campanita’ al haber montado a Alexa en la placa”, manifestó la mujer.

Pese a que ambos participantes sostuvieron una conversación para aclarar el asunto, Estrada no se guardó nada ya que aprovechó el más reciente posicionamiento para aclarar las especulaciones que han rondado entre los demás participantes.

Alejandro Estrada respondió a las críticas

Pese a que dicha conversación habría concluido, al parecer, con la polémica, los comentarios fueron tomando mayor importancia con el paso de las horas. Ante esto, el actor aprovechó la gala más reciente para aclarar la situación que se desarrolló con su compañera.

“Nunca he sido brusco con una mujer en mi vida, menos aquí dentro de la casa. Lo que hicieron querer ver varios de ellos no sé de dónde salió o en qué momento… ni muchos menos controlador. Sencillamente quise controlar un grupo no a una mujer”, manifestó el hombre.