Este jueves se decidirá el futuro de Justo & Bueno: ¿liquidación o salvación?

La Superintendencia de Sociedades reanudará este miércoles la audiencia pública de la sociedad Mercadería S.A.S. (Justo & Bueno), con el fin de resolver el posible salvamento de la compañía en los términos del Decreto 560 de 2020.

En esta sesión se verificarán las propuestas de los acreedores, con las que se espera lograr la reactivación de la compañía a través de la obtención de recursos. De no lograrse lo anterior, se continuará con el proceso de liquidación judicial en los términos de la Ley 1116 de 2006.

Es importante decir que la audiencia en mención será la última actuación del proceso, en la cual el juez del concurso definirá la continuación de la operación de Justo & Bueno, y determinará la situación de los acreedores.

Por lo anterior, se espera adoptar las medidas pertinentes para la atención de los acreedores, en especial los trabajadores y arrendatarios, logrando así la protección del crédito que es una de las finalidades del proceso de insolvencia.

¿En qué va el caso de Justo & Bueno?

El 18 de enero de 2022 con el inicio proceso de reorganización, se buscaron oportunidades para crear soluciones al incumplimiento de la sociedad, y propugnar por la protección del empleo y la empresa, no se logró respuesta positiva.

El juez, verificado que no fue aportada información alguna sobre un plan de inversión o de un mecanismo para superar la situación de crisis actual, hecho que amenaza extenderse en el tiempo y se refleja en los memoriales de queja por no pago suscritos por 474 arrendatarios, 18 proveedores, 112 trabajadores, 25 empresas de servicios públicos, además de 35 acciones de tutela que pretenden la protección de estos derechos, evidenció que el proceso de reorganización no está cumpliendo su fin y que no se está ejecutando la operación de la compañía.

Consideró el juez, que estos hechos hacen más gravosa la situación para los acreedores, y le obliga a intermediar en procura de buscar el menor daño, así como la salvaguarda de todos los sujetos, en especial los de mayor protección constitucional.

Lo anterior, redundó en pruebas suficientes para decretar la terminación del proceso de reorganización y ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial de los bienes de la sociedad, designando como liquidador, al doctor Dario Laguado Monslave.

No obstante, el juez resolvió favorablemente la solicitud de dar aplicación al artículo 6° del Decreto 560 de 2020, en punto al uso de la herramienta de salvamento de empresas en estado de liquidación inminente, por la manifiesta intención de un grupo de acreedores de aportar nuevo capital para este propósito, y consecuentemente el juez advirtió que se suspenden los efectos de la liquidación judicial, salvo el nombramiento del liquidador, la cesación de funciones de órganos sociales, la separación de los administradores, y el decreto de medidas cautelares, hasta tanto se resuelva la aprobación o no de tal operación. Este jueves se conocerá la decisión final.