El sector asegurador en Colombia enfrenta una realidad compleja marcada por una baja cultura de prevención, donde gran parte de las decisiones sobre seguros ocurren únicamente después de que los riesgos se materializan de forma evidente.

De acuerdo con cifras de Fasecolda, el gasto promedio anual en seguros por cada colombiano alcanzó los $1,12 millones hasta junio de 2026, mientras que la penetración del sector se ubicó en un 3,12% del PIB, una cifra lejana al promedio del 6,2% registrado en los países de la OCDE.

Esta brecha de protección quedó crudamente expuesta tras el terremoto ocurrido en el mes de agosto. Apenas cuatro días después del sismo, el sector asegurador ya contabilizaba 10.465 reclamaciones, y una semana más tarde la cifra escaló drásticamente hasta las 36.415 solicitudes, representando un monto cercano a los $1,2 billones.

En pocos días, las reclamaciones experimentaron un crecimiento explosivo del 248%. Sin embargo, el riesgo sísmico no era un factor desconocido; ya estaba plenamente identificado. Lo que sucedió fue que un evento natural de esta magnitud transformó una amenaza teórica en una experiencia tangible para miles de ciudadanos y empresas, evidenciando que apenas cerca del 9,3% de las viviendas en el territorio nacional cuenta con algún tipo de póliza de hogar.

Sector de seguros en Colombia crece tras el terremoto: estas son las cifras

Para contrarrestar esta vulnerabilidad estructural, la firma colombiana Solutio impulsa un modelo de asesoría en riesgos y seguros fundamentado en anticiparse a los problemas en lugar de reaccionar únicamente cuando el daño ya está hecho.

La compañía ha logrado acompañar a más de 1.000 personas, empresas e instituciones en todo el país, operando con las principales líneas del mercado que van desde automóviles, vida y hogar, hasta soluciones altamente especializadas para el sector salud, incluyendo productos exclusivos diseñados para clínicas y hospitales.

La metodología integral de la compañía se estructura sobre varios ejes clave:

Diagnóstico operativo detallado: El proceso arranca con visitas presenciales a la operación para detectar exposiciones que usualmente pasan inadvertida

Análisis de pólizas: Se realiza una revisión exhaustiva de los contratos vigentes para identificar posibles vacíos de cobertura o necesidades de ajuste.

Alternativas a la medida: A partir del diagnóstico, se proponen diversas opciones de aseguramiento sin depender de un producto predeterminado.

Seguimiento continuo: Se implementan comités y revisiones periódicas acordes con el nivel de riesgo de cada cliente.

Gestión de siniestros: Se cuenta con equipos especializados que brindan apoyo integral en la estructuración, seguimiento de reclamaciones y revisión jurídica de las coberturas.

Por su parte, Alejandro Gaviria, líder de cuentas corporativas de Solutio, subraya que el trabajo metodológico no inicia buscando una póliza en el mercado, sino analizando a fondo las exposiciones que amenazan el patrimonio, la operación o la responsabilidad frente a terceros. Esto permite determinar con precisión qué porción del riesgo puede asumir directamente el cliente y cuál conviene transferir a las aseguradoras.