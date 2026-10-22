Servicios de Davivienda cayeron este jueves 22 de octubre: usuarios reportaron fallas

Durante la mañana de este jueves, 22 de octubre de 2026, miles de clientes del Banco Davivienda se vieron sorprendidos y afectados por una serie de intermitencias y fallas técnicas generalizadas que dejaron inhabilitados los canales digitales de la entidad financiera.

Tanto la aplicación móvil oficial como la plataforma web presentaron errores constantes de conexión, impidiendo a los usuarios acceder a sus cuentas, consultar saldos o realizar operaciones básicas del día a día.

Desde las primeras horas del día, las redes sociales —especialmente plataformas como X, antes Twitter— se convirtieron en el epicentro de los reclamos. Cientos de internautas compartieron capturas de pantalla evidenciando pantallas en blanco, mensajes de error en el servidor y la imposibilidad absoluta de iniciar sesión.

La situación generó gran malestar entre ciudadanos que necesitaban realizar pagos urgentes, transferencias interbancarias o gestiones de dinero a través de las opciones digitales del banco.

¿Qué respondió Davivienda?

Ante la avalancha de quejas y reportes ciudadanos, el Banco Davivienda se pronunció a través de sus canales de atención al cliente. La entidad reconoció oficialmente las dificultades técnicas que están experimentando sus plataformas virtuales y ofreció disculpas a los usuarios afectados por los inconvenientes causados.

Asimismo, los equipos de tecnología e infraestructura informática del banco aseguraron estar trabajando para solucionar la incidencia y restablecer por completo la operatividad de sus servicios.

Desde la institución han invitado a los clientes que presentan bloqueos específicos en sus perfiles a comunicarse mediante los canales de atención autorizados y mensajes directos, con el fin de brindar orientación personalizada mientras se normaliza el sistema por completo.

Mientras se logra la estabilidad total de la aplicación y la página web, se recomienda a la ciudadanía tener paciencia y evitar saturar los accesos virtuales de manera innecesaria.

En caso de requerir transacciones de extrema urgencia, los usuarios pueden optar por utilizar la red de cajeros automáticos físicos o acercarse a las sucursales presenciales disponibles, aunque se advierte sobre posibles congestiones debido a la contingencia digital. La expectativa general apunta a que el servicio quede restablecido en el transcurso de la jornada.