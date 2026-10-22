Policía confirma que aparecieron las dos menores que habían desaparecido en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó este jueves 22 de octubre que aparecieron las dos menores que habían desaparecido en la localidad de Kennedy.

Al parecer, un hombre se hizo pasar por familiar y burló la seguridad del colegio para llevárselas. Finalmente, las autoridades las encontraron en la localidad de Usme y las trasladarán a un centro médico para la valoración médica, junto al respectivo restablecimiento de derechos.

Hombre se hizo pasar por un familiar

Durante la mañana de este jueves, en Patio Bonito, la comunidad se reunió afuera de las instalaciones para pedir que aparecieran las niñas que habían desaparecido el pasado 16 de octubre.

Los familiares cuestionaron la forma en la que la institución distrital abordó el caso, teniendo en cuenta que el hombre sospechoso aparentó ser el hermano de ambas. En un lapso de 40 minutos se las llevó y, presuntamente, asegurando ser mayor de edad cuando en realidad no lo era.

“¿En qué momento le pidieron la cédula? ¿Cómo es posible que ni siquiera le pidieron una tarjeta o algo para verificar? ¿Qué seguridad nos brinda el colegio?”, criticó el papá de las niñas, Julio Andrés Ureña.

Alerta por menores desaparecidos en Bogotá

Por su parte, la mamá expresó su preocupación y contó que el responsable las recogió en horas de la mañana. Ella se llevó la sorpresa cuando fue a la institución y le dijeron que el hermano ya había ido.

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A mediados de septiembre, en el Concejo de Bogotá se encendieron las alarmas por los casos de menores desaparecidos en la ciudad.

Tomando como referencia el periodo del 3 de enero al 11 de septiembre de 2026, la Secretaría de Seguridad tuvo conocimiento de 294 reportes de menores de edad desaparecidos. Para ese momento, 162 habían sido localizados, mientras que 19 seguían bajo búsqueda.