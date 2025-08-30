CANAL RCN
Economía

Fiebre por Barranquilla: ¿Cuánto cuesta viajar para ver la clasificación de Colombia al Mundial?

La Selección Colombia se juega su clasificación al Mundial ante Bolivia en Barranquilla y los hinchas ya revisan cuánto cuesta viajar para el partido.

Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
08:16 a. m.
La emoción por la Selección Colombia crece a medida que se acerca el duelo decisivo contra Bolivia, programado para el próximo 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Este encuentro podría sellar la clasificación directa de la tricolor al campeonato de fútbol más importante del mundo, y los hinchas ya preparan maletas para vivir una noche que puede quedar en la historia.

Según datos de KAYAK, las búsquedas de vuelos hacia Barranquilla entre el 3 y 5 de septiembre han aumentado un 18% frente al último partido en casa ante Paraguay.

La expectativa no solo se siente en lo deportivo, también se refleja en el movimiento turístico que este tipo de eventos genera en el país.

¿Cuánto cuesta viajar a Barranquilla para ver a la Selección?

De acuerdo con KAYAK, el precio promedio de los tiquetes aéreos ida y vuelta en clase económica desde cualquier punto de Colombia hacia Barranquilla se ubica en $696.235, lo que representa una reducción del 5% frente a lo registrado para el encuentro contra Paraguay.

Una oportunidad para quienes buscan optimizar presupuesto y no perderse este partido crucial de las Eliminatorias.

Alejandro Lombana, director comercial de KAYAK para Latinoamérica, recomienda aprovechar los filtros de búsqueda:.

“Cuando la fecha y el destino ya están definidos, como en este caso, una forma efectiva de ahorrar es aplicar el filtro de ‘más barato’ después de realizar la búsqueda”, explicó.

Barranquilla, epicentro de la pasión y el turismo

La importancia de este encuentro va más allá de la clasificación: la ciudad se convierte en epicentro de turismo interno.

Su ambiente cálido, festivo y futbolero la hacen el escenario perfecto para un duelo que promete ser histórico. Además, hoteles, restaurantes y comercios locales esperan un incremento de visitantes durante el fin de semana del partido.

Con la cuenta regresiva en marcha, el consejo para los hinchas es claro: anticiparse. Monitorear precios y explorar opciones desde diferentes ciudades puede abrir oportunidades para viajar más económico. Barranquilla está lista, y la tricolor también. Ahora la fiebre por la clasificación se traslada de la cancha a los aeropuertos del país.

