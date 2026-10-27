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Dólar en Colombia volvió a caer este 27 de octubre y tocó un nuevo precio mínimo

El dólar en Colombia volvió a caer este 27 de octubre de 2026 y alcanzó uno de sus valores más bajos de la jornada. Conozca su precio y la TRM de hoy.

Dólar en Colombia volvió a caer este 27 de octubre y tocó un nuevo precio mínimo
Foto: diseñado por Gemini.

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
08:40 a. m.
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El dólar en Colombia volvió a registrar una caída este martes 27 de octubre de 2026.

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La moneda estadounidense inició sus negociaciones en $3.135,20 y, durante los primeros movimientos del mercado, llegó a cotizarse en $3.111, un valor que vuelve a llamar la atención por el descenso de la divisa en las últimas semanas.

¿A cuánto abrió el dólar en Colombia hoy, 27 de octubre?

La jornada comenzó con un precio de $3.135,20, es decir, $22,74 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida para este martes en $3.157,94.

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Durante las primeras operaciones, la divisa registró un mínimo de $3.111 y un máximo de $3.145, reflejando las variaciones que presenta el mercado cambiario.

Por su parte, la TRM tuvo una ligera reducción frente al lunes 26 de octubre, cuando se ubicó en $3.158,43. La diferencia fue de apenas $0,49, equivalente a una disminución del 0,02 %.

Es importante aclarar que el precio de apertura puede variar durante el día, mientras que la TRM funciona como referencia oficial para diferentes operaciones financieras.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia durante 2026?

La tendencia de la moneda estadounidense muestra una caída considerable al comparar su valor con meses anteriores.

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Frente al mismo día del mes pasado, la TRM disminuyó $148,92, lo que representa una reducción del 4,5%.

El descenso es todavía mayor si se compara con el comienzo de 2026, pues el dólar ha perdido $599,14, equivalente al 15,95 % de su valor.

Asimismo, frente al mismo periodo de 2025, registra una caída de $700,69, correspondiente al 18,16 %.

Este comportamiento puede favorecer a quienes realizan compras internacionales, viajan al exterior o deben pagar productos en dólares. Sin embargo, para los exportadores y las personas que reciben ingresos en moneda extranjera, una cotización más baja significa recibir menos pesos colombianos.

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