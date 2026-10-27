Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello anuncian la Navidad en medio de la tensión política venezolana

Delcy Rodríguez anunció que Venezuela dará la bienvenida a la Navidad el próximo domingo 1 de noviembre, durante una aparición pública junto a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia.

“Preparándonos, Navidad feliz este primero de noviembre, y nos vamos por el país al renacer productivo de Venezuela”, expresó Rodríguez en la grabación, en la que también anunció que su equipo se desplegará por el país bajo la consigna del “renacer productivo”.

Durante la intervención, Cabello miró en varias ocasiones hacia el cielo. El gesto fue comentado en redes sociales en medio de las tensiones políticas que atraviesa el país.

¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre María Corina Machado?

La aparición de los tres dirigentes se produjo después de que Cabello se pronunciara sobre el regreso a Venezuela de María Corina Machado, líder opositora y ganadora del Nobel de Paz de 2025. Machado volvió al país el domingo 25 de octubre, después de permanecer fuera durante varios meses, y su llegada estuvo acompañada por seguidores.

El ministro calificó de “show” la atención generada por el regreso de la dirigente y negó que existan persecuciones contra quienes desean volver a Venezuela.

“El que se quiere venir que se venga, aquí no hay persecuciones para nada”, afirmó Cabello. También sostuvo que quienes regresen deben asumir la responsabilidad por sus declaraciones y actuaciones anteriores.

Durante sus declaraciones, el funcionario también leyó una frase que atribuyó al Libertador Simón Bolívar y que, según sus palabras, estaba dirigida al general Antonio José de Sucre.

Diosdado Cabello lanzó dardos a la oposición

“No me espanta. Estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles que han desaparecido al acercarnos a ellos”, expresó. Luego cerró su intervención con la frase: “Fin de la cita y el que entendió, entendió”.

Las palabras generaron comentarios por el momento político en el que fueron pronunciadas y por la referencia al regreso de Machado.

RELACIONADO María Corina Machado está dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez

Por ahora, el anuncio de la Navidad anticipada y las declaraciones sobre la oposición forman parte de una jornada en la que los líderes del régimen combinaron mensajes sobre las próximas festividades con respuestas a la actividad política de sus adversarios.