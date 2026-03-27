Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 27 de marzo de 2026: tocó mínimo IMPORTANTE

El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con lo estipulado por el Banco de la República, abrió este 27 de marzo de 2026 en 3.684,00 pesos.

Esa tarifa indica que, en comparación con el precio de apertura del día anterior (26 de marzo de 2026), hubo un descenso de 7 pesos.

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Además, la Tasa Representativa del Mercado se situó en 3.675,29 pesos, lo que significa que bajó 13.17 pesos respecto a la de la jornada anterior y, además, alcanzó su nivel más bajo en más de un mes.

La última TRM similar se había presentado el pasado 19 de febrero de 2026, cuando alcanzó los 3.669,21 pesos.

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La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia de la del viernes de la semana pasada (20 de marzo de 2026), tuvo un decrecimiento de 17.19 pesos.

Además, haciendo el comparativo con la de TRM de hace un mes (27 de febrero de 2026), el descenso fue de 70.49 pesos, que representan un 1.88%.

Por otra parte, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (27 de marzo de 2025), la disminución fue de 456.13 pesos.

Y, por último, recordando la TRM con la que inició el 2026, el descenso fue de 81.79 pesos.

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Luego de que se estipuló el precio de apertura y la Tasa Representativa del Mercado, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado los siguientes precios: